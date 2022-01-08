街頭有人中槍 獲報前往處理 女警崩潰：是我兒啊

密西西比州非裔女警官拉昆狄亞‧庫利(右，WLBT電視台截圖)接獲街頭槍擊案通報，趕赴現場赫然發現，死者竟是她兒子小史都華(左，取材自臉書)。

密西西比州非裔 警官拉昆狄亞‧庫利(Laquandia Cooley)日前接獲街頭槍擊案通報，她趕赴現場赫然發現，橫死路中央的男子竟是她兒子；眼見親生骨肉頭部中彈、倒臥血泊，她當場崩潰痛哭。

茲爾赫斯特市(Hazelhurst)警察 局表示，42歲的庫利2日晚間值班，凌晨2時接獲報案得知街上有具屍體。

庫利告訴地方電視台WLBT說：「我們最先到場處理，當時並不知道曝屍街頭者的身分。」

她回憶說，當她抵達命案現場，「下車定神一看，驚覺『這是我兒、這是我兒啊！』我基本上直接崩潰，想知道為什麼？是誰這樣對我兒子痛下毒手？」

庫利20歲的兒子小史都華(Charles Stewart Jr.)頭部有槍傷，警方抵達時已死亡；庫利說：「我難以相信眼前所見，我看到兒子躺在地上，一動也不動。這令人驚恐，難以承受。」

庫利接著打電話給孩子的父親查爾斯‧史都華(Charles Stewart)，告訴他：「有人殺了我們的寶貝。」

小史都華與父母、22歲的姊姊，以及17歲的弟弟同住；他的姊姊狄斯汀芮夸‧希利亞德(Destinequa Hilliard)在臉書 (Facebook)貼文寫道：「失去手足後怎能繼續生活，我試著堅強，但卻愈來愈軟弱。我再也無法見到我弟，無論是誰做了這件錯事，上天都知道。」

茲爾赫斯特警局局長莫瑞表示，因為這起謀殺案涉及警方的親屬，已交由密西西比調查局(Mississippi Bureau of Investigation)接手調查；截至6日，當局尚未逮捕任何嫌疑犯。