狂犬病去年5死 10年新高 多遭蝙蝠感染

2021年全美累計出現五起狂犬病致死案例。圖為CDC公布的狂犬病病毒粒子。(美聯社)

美國疾病防治中心 (CDC )衛生專家指出，2021年美國出現的狂犬病案例創下2011年以來的新高，全美共證實有五起狂犬病致死案，愛達荷、伊利諾、明尼蘇達及德州 各有一例，另一例則是民眾在菲律賓被狗咬傷，返美之後宣告不治。

疾病防治中心報告指出，發生在美國國內的四件死亡案例，都是民眾與蝙蝠直接接觸而遭感染狂犬病，發生時間則在2021年9月底至11月初之間。

CDC狂犬病研究專家安柏‧康克爾(Amber Kunkel)、華勒斯(Ryan Wallace)接受今日美國報(USA Today)訪問時說，2021年美國民眾感染狂犬病的案例創下2011年以來的單年新高；CDC紀錄顯示，2019年及2020年美國都未接獲狂犬病通報。

疾病防治中心指出，民眾對狂犬病風險缺乏認知，不知道暴露於感染狂犬病風險之後應該如何處理，都是對於狂犬病案例增加的原因，因為全美狂犬病帶原蝙蝠的數量，從2007年以來大致維持不變。

疾病防治中心建議，民眾如果直接接觸到蝙蝠，應該與專業醫師聯繫。

衛生官員指出，全美去年五起狂犬病致死案例中，至少三例並沒有接受任何治療，例如施打狂犬病疫苗；致死案例當中一名死者家裡有蝙蝠築窩，另一名死者則曾經以手接觸蝙蝠。

根據疾病防治中心統計，全美感染狂犬病案例中，約70%與接觸蝙蝠有關。狂犬病病毒會傷害中樞神經系統，遭感染數周後逐漸出現症狀，初期徵兆與流感類似，會出現疲憊、發燒及頭疼，隨著病情惡化則出現焦慮、混淆、煩躁、精神錯亂、幻覺及失眠。

CDC指出，狂犬病致死率極高，至目前為止，人類感染狂犬病後倖存的案例極少，還不到20例。