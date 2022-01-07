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無故槍殺慢跑非裔男 喬州3白人判無期徒刑

記者胡玉立／綜合報導
喬治亞州黑人青年路跑，遭三名白人當街槍殺，法官重判三名被告終身監禁，其中一對父子檔不得假釋。圖為被害人艾伯里(的母親聆判後拭淚。(美聯社)
喬治亞州黑人青年路跑，遭三名白人當街槍殺，法官重判三名被告終身監禁，其中一對父子檔不得假釋。圖為被害人艾伯里(的母親聆判後拭淚。(美聯社)

喬治亞州三名白人男子2020年2月23日無故追逐、開槍殺害在社區慢跑的25歲非裔男子艾伯里(Ahmaud Arbery)案，繼去年11月24日陪審團判定三人犯下謀殺等多項罪名後，7日三人均遭法官判處無期徒刑；三名罪犯都將上訴。

其中警員父子檔，66歲退休警察葛瑞格里．馬麥克(Gregory McMichael)和他36歲的兒子崔維斯．馬麥克(Travis McMichael)因開槍打死手無寸鐵的艾伯里，不得假釋；加入追逐行列並用手機拍下開槍畫面的52歲鄰居布萊恩(William Bryan)，也遭判無期徒刑，但有資格假釋。

檢方已要求，至少要讓布萊恩服刑15年，但喬州一般最低服刑要求是30年。

法官宣判刑期後、艾伯里家人走出法院台階時，數十位支持者為他們歡呼。

「今天，你的兒子創造了歷史。」代表艾伯里家人的民權律師克倫普(Ben Crump)說，「有人因為對一名非裔動用私刑而被究責。」

依據喬治亞州法律，除非檢察官求處死刑，否則謀殺罪犯會被判無期徒刑；此案檢方反對死刑。

7日量刑聽證會上，艾伯里家人強烈要求法官不要給予凶手任何假釋機會，艾伯里的姐姐和父母指責這些人「在光天化日下對艾伯里動用私刑」，在他感到「最自由活力時」殺害了他，而且事後「毫無悔意」，他們必須承擔所有後果。

高等法院法官華斯利(Timothy Walmsley)稱這起謀殺案，「令人不寒而慄」也「令人不安」。

「艾伯里被殺，是因為這個法庭上有人以為法律握在他們手裡。」華斯利說，出門慢跑的艾伯里在生命最後五分鐘被人追殺，直到他們最終將他逼到牆角，「我不斷想到那個在薩蒂拉海岸(Satilla Shores)奔跑的年輕人，腦海中必然浮現的恐懼」。

薩蒂拉海岸社區是三名被告居住的社區；只穿著慢跑服和運動鞋的艾伯里，最後被開著車的三人逼到靜巷，於近距離槍殺；但以手機拍下的追逐及槍殺過程曝光外流後，此案迅速成為近年來種族不公義示威抗議熱潮的重大關注焦點。

三名罪犯的辯護律師表示，他們計畫提出上訴；律師在宣判後，有30天時間提交上訴文件。

馬麥克父子和布萊恩2月將面臨另一輪審判，這次是在美國地方法院，主要是針對聯邦仇恨犯罪指控；法官訂於2月7日遴選陪審團；檢方將強調這三人侵犯了艾伯里的公民權，因為他是非裔就對他下手。

艾伯里 非裔 喬治亞州

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