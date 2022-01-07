費城公寓大火12死 疑5歲童「玩火燒聖誕樹」釀災

費城一棟公寓樓失火，造成12人死亡，其中有8名兒童。圖為居民為死者舉行燭光追悼會。(美聯社)

費城 官員表示，費城公寓大火釀12人死亡後，調查人員正在了解起火原因是否為一名5歲孩童玩打火機時，燒了聖誕樹所致；消防人員記者會時幾乎未提供細節，也不願猜測起火點和原因，僅說火災現場複雜，目前仍在調查。

這起費城公寓大火是費城逾百年來罹難人數最多的火災，5日凌晨奪走一家三名姊妹與其他孩子的生命；市府與聯邦調查人員持續調查起火原因，搜查令申請也提到5歲孩童玩火的可能性。

費城地方檢察長發言人盧珍(Jane Roh)6日晚證實搜查令的內容，此事最先由「費城詢問報」(Philadelphia Inquirer)報導。

消防人員6日下午記者會未對此多說，他們拒絕透露有多少人逃出生天，也不願猜測起火原因，僅表示火場複雜，目前仍在調查起火處。

費城消防隊長摩利根(Dennis Marrigan)6日對於火苗擴散到聖誕樹的可能性，不予置評。

根據非營利安全組織「全國消防保護協會」(NFPA)，聖誕樹相關的火災比其他類型的住宅火災往往更致命，聖誕樹每年約釀成160起火災，每年平均造成兩人罹難和1000萬元的財損。

活樹乾枯後，可在15至20秒內完全著火；「國家標準暨技術研究院」(NIST)火災研究專家利萬頓(Isaac Leventon)說，「如果這些樹已經乾枯，火勢會燒得又旺又快。」

聯邦菸酒槍砲及爆裂物管理局(ATF)專家與其他調查人員在火災現場拍照，調查這棟由費城住宅管理局(PHA)持有的三樓連棟公寓。

PHA局長耶利米(Kelvin Jeremiah)表示，這棟四房公寓2021年住了14人；這戶人家有六人在10年前搬離，此後家裡增加了八個孩子。

耶利米指出，當局並未驅離 這戶人家，因為他們有很多小孩，目前政府官員已連繫這兩棟公寓的倖存家屬，並協助他們找新家。

PHA官員6日表示，大樓有13個效期十年的防竄改煙霧偵測器；摩利根表示，大樓環境相當複雜，調查也會很繁雜。