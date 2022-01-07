加州保安遭射殺 妹告臉書幫兇 控提供社群平台媒合嫌犯

2020年5月守護加州奧克蘭聯邦機構的保安人員安德伍德遭槍殺，他妹妹提訴控告臉書母公司Meta媒合兩名嫌犯，導致他哥哥死亡。(取材自YouTube)

2020年5月守護加州 奧克蘭聯邦機構時，保安人員安德伍德(Dave Underwood)遭槍殺，他妹妹安吉拉(Angela Underwood Jacobs)5日在加州阿拉梅達郡高等法院提訴，控告臉書 母公司Meta媒合兩名嫌犯，導致他哥哥死亡。

這樁官司的重點是社媒平台對「用戶製作」的內容，該負多大的責任。

聯邦檢察官指出，射殺安德伍德的卡瑞友(Steven Carrillo)受到臉書某一好戰團體的鼓舞，特地開車到奧克蘭，對守衛聯邦機構的保安人員開槍，射死安德伍德，射傷另一名保安。

根據安吉拉的訴狀，卡瑞友在臉書上結識另一名好戰分子，才決定結夥到肇事現場；訴狀說，臉書的社群平台運用「增進用戶投入程度」的演算法，媒合志趣相同的人。

臉書發言人說，此一說法毫無法律根據，「本案，本公司已和執法單位合作處理。」發言人說，臉書已經把1000多個「好戰社會運動」社團禁掉。

網路企業和報紙、書本出版商不同，受到1996年聯邦「通訊基本守則法」保護，不必為自己平台上用戶製作的內容負法律責任。近年來，不斷有人挑戰這條法律，本案就是其中之一。

國會議員鑒於社群媒體 上的「有害內容」越來越多，也開始討論是否修法，縮小甚至取消對社群媒體經營者的保護。參議院曾針對這個問題，舉行過多場聽證會。

臉書希望國會訂出整個網際網路適用的「標準規則」。臉書執行長札克伯呼籲國會制定法律，強迫數位平台自行找出非法內容並予刪除，否則不能享有法律豁免權。

安吉拉的律師牛謹特(Tory Nugent)說，臉書根據用戶的興趣，推薦卡瑞友的同夥犯案人賈斯塔斯(Robert Alvin Justus Jr.)參加名為boogaloo bois的反政府好戰團體，這就不是單純提供布告欄的功能，讓同夥人分享煽動性內容，超出「通信端正法」(Communications Decency Act)第230條的保護範圍。

安吉拉說，臉書幫助也鼓動國內恐怖主義行為，卻沒人要它負任何責任，「這是錯誤的。」