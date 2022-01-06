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「危險境地」連勝獲鉅金 她住奧克蘭遇持槍搶劫

記者顏伶如／綜合報導
創下益智搶答節目「危險境地」開播以來，連勝次數最高的女性參賽者艾咪‧薛奈德。(美聯社)
創下益智搶答節目「危險境地」開播以來，連勝次數最高的女性參賽者艾咪‧薛奈德。(美聯社)

熱門益智搶答節目「危險境地」(Jeopardy！)上個月底產生開播以來連勝次數最高的女性參賽者艾咪‧薛奈德(Amy Schneider)，本周稍早在推特發文寫道，她遇到持槍搶劫，證件、信用卡及手機都被搶走；加州警方4日對國家廣播公司(NBC)證實，正在調查一起發生於2日下午的搶案，但警方並未公布受害者身分。

薛奈德在「危險境地」節目中，目前連勝紀錄已達25次，累計獎金來到91萬8000元。

現居加州奧克蘭，擔任工程經理的薛奈德3日在推特發文向粉絲報平安指出：「我沒事」。

42歲的她寫道，2日遇到持槍搶劫，證件、信用卡及手機都被拿走。

她在推文中也表示，驚嚇之餘晚上無法睡覺，一整天拖著疲憊身體，補辦所有遺失證件。

加州奧克蘭(屋崙)警方4日對國家廣播公司證實，正在調查一起發生於2日下午的搶案。奧克蘭警察局發言人克伊(Candace Kea)指出，搶匪共有兩人，其中一人持有槍械，搶走受害者的某些個人物品之後逃跑。

截至4日下午，警方都未逮捕任何嫌犯。

「危險境地」製作單位發表聲明表示，對於薛奈德遭搶感到非常難過，製作團隊已私下與她聯絡，表達願意提供協助。

就在遇到搶劫的前幾天，身為跨性別者的薛奈德在推特分享了風光背後的心情點滴；她說，自從在「危險境地」節目亮相之後，便在社群網站收到不友善留言。

加州 奧克蘭 推特

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