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司法部抓逃犯 去年逮8.4萬人 含上千國際通緝犯

記者顏伶如／綜合報導
司法部法警局2021年共逮捕8萬4000多名逃犯，其中包括1000多名國際通緝犯及國際組織犯罪嫌犯。(Getty Images)
司法部法警局2021年共逮捕8萬4000多名逃犯，其中包括1000多名國際通緝犯及國際組織犯罪嫌犯。(Getty Images)

根據最新公布統計，司法部法警局(U.S. Marshals Service，USMS)2021年共逮捕8萬4247名逃犯，其中包括1000多名國際通緝犯及國際組織犯罪嫌犯，還有一名被列在「美國15大通緝要犯」(15 Most Wanted)名單、逃亡已兩年的殺人犯。

司法部本周公布報告指出，法警局2021年逮捕的罪犯中，約2萬7000人是遭聯邦政府通緝，其他約5萬6000人則被各州及地方政府通緝。

司法部副部長莉莎‧莫納可(Lisa Monaco)在聲明中表示，法警局過去一年來的傑出表現，證明了司法部的最高優先要務，就是維護社區安全。

落網逃犯中，約有1萬多人為性侵犯，黑幫成員與謀殺嫌犯各約6000多人，國際通緝犯及國際組織犯罪嫌犯則有1000多人；逮捕行動中，法警局探員共查獲7028枝槍械。

2021年10月，名列「美國15大通緝要犯」的殺人犯沃森(Jory Worthen)遭法警局探員逮捕；遭控謀殺女友及女友四歲兒子的沃森，2019年遭到阿肯色州發布通緝令，駕車逃逸前往加州；沃森落網後承認兩項一級殺人罪，被判處無期徒刑。

法警局與全美1500個警察機關合作，共計設有56個通緝犯追查小組；法警局上個月底宣布在一起發生於紐奧良的性販賣調查中，救出五名年紀在14歲至17歲之間的失蹤青少年，共有30多名嫌犯被捕。

通緝 司法部 警察

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