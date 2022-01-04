缺料價昂 汽車觸媒轉化器 竊賊新寵

新冠疫情以來，汽車觸媒轉換化竊案大增。圖為一名警員為觸媒轉化器刻上可追蹤的編號。 (Getty Images)

新冠疫情以來，汽車 觸媒轉化器竊案大增，原因無他，內含貴金屬如白金、鈀等，竊賊拿到廢鐵廠，可輕鬆賣到50元到300元不等，車主換一個卻須花上1000元，還要費時費力才能修好。

教會車已成竊賊最愛下手的目標，維吉尼亞州 勞倫斯威爾市車子觸媒轉化器遭竊報案28件，教會車就占15件。當地浸信教會信眾羅賓遜(John Robinson)說，教會財產遭竊，真讓人氣餒。

因為原料價格先漲，控制廢氣排放的觸媒轉化器過去兩年價格飛漲，一旦失竊，失主頓感不便且懊惱，因為送廠裝新，維修廠叫貨不易，不僅延誤三、五個禮拜沒車子開，而且還要付出不小一筆開支。

羅賓遜說，換一個新的通常要價1000元，保險 雖然支付，車主仍要負擔250元自付款，車子在等零件期間，六個禮拜無法開動，是常見的事。

全國保險犯罪局統計，因為觸媒轉化器遭竊申請理賠案件，2019年有3389件，到了2020年，遽增到1萬4433件，局長葛洛伊(David Glawe)說，新冠病疫爆發後，這類案件迅速增加。

他說，這是「見機行事」型的犯罪，案發次數隨轉化器所含貴金屬價格上漲而增加，顯然與「病疫危機時機、有限的資源、供應鏈紊亂」有關。

州政府沒有視而不見，紛紛立法設規，加重罰則，並嚇阻金屬商不得購入盜竊品。2021年，德州和北卡羅來納等10州就規定，廢鐵業者買進汽車觸媒轉化器一定要有購買紀錄，包括賣主姓名地址駕照字號，以及汽車系列號碼。

北卡州12月1日生效的新法律還把偷竊汽車觸媒轉化器列為一級重罪，買主必須詳列賣主身分資料。維吉尼亞州立法機構元月復會時，打算通過類似的法律，甚至更進一步規定，非合法廢鐵商或不具備合法擁有證件而賣轉化器者，一律視為竊賊。

警方教導民眾「防盜」措施：在轉化器外層加「防護層」，或直接作記號，讓廢鐵商容易辨認是否為竊盜品。