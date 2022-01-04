我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

荷姆斯「一滴血」吸金騙局4罪成立 柯林頓也曾背書

缺料價昂 汽車觸媒轉化器 竊賊新寵

記者張聲肇／綜合報導
新冠疫情以來，汽車觸媒轉換化竊案大增。圖為一名警員為觸媒轉化器刻上可追蹤的編號。 (Getty Images)
新冠疫情以來，汽車觸媒轉換化竊案大增。圖為一名警員為觸媒轉化器刻上可追蹤的編號。 (Getty Images)

新冠疫情以來，汽車觸媒轉化器竊案大增，原因無他，內含貴金屬如白金、鈀等，竊賊拿到廢鐵廠，可輕鬆賣到50元到300元不等，車主換一個卻須花上1000元，還要費時費力才能修好。

教會車已成竊賊最愛下手的目標，維吉尼亞州勞倫斯威爾市車子觸媒轉化器遭竊報案28件，教會車就占15件。當地浸信教會信眾羅賓遜(John Robinson)說，教會財產遭竊，真讓人氣餒。

因為原料價格先漲，控制廢氣排放的觸媒轉化器過去兩年價格飛漲，一旦失竊，失主頓感不便且懊惱，因為送廠裝新，維修廠叫貨不易，不僅延誤三、五個禮拜沒車子開，而且還要付出不小一筆開支。

羅賓遜說，換一個新的通常要價1000元，保險雖然支付，車主仍要負擔250元自付款，車子在等零件期間，六個禮拜無法開動，是常見的事。

全國保險犯罪局統計，因為觸媒轉化器遭竊申請理賠案件，2019年有3389件，到了2020年，遽增到1萬4433件，局長葛洛伊(David Glawe)說，新冠病疫爆發後，這類案件迅速增加。

他說，這是「見機行事」型的犯罪，案發次數隨轉化器所含貴金屬價格上漲而增加，顯然與「病疫危機時機、有限的資源、供應鏈紊亂」有關。

州政府沒有視而不見，紛紛立法設規，加重罰則，並嚇阻金屬商不得購入盜竊品。2021年，德州和北卡羅來納等10州就規定，廢鐵業者買進汽車觸媒轉化器一定要有購買紀錄，包括賣主姓名地址駕照字號，以及汽車系列號碼。

北卡州12月1日生效的新法律還把偷竊汽車觸媒轉化器列為一級重罪，買主必須詳列賣主身分資料。維吉尼亞州立法機構元月復會時，打算通過類似的法律，甚至更進一步規定，非合法廢鐵商或不具備合法擁有證件而賣轉化器者，一律視為竊賊。

警方教導民眾「防盜」措施：在轉化器外層加「防護層」，或直接作記號，讓廢鐵商容易辨認是否為竊盜品。

汽車 維吉尼亞州 保險

上一則

矽谷詐騙獨角獸有罪 「惡血女王」可否逃過數十年重刑？

下一則

紐奧良破獲性犯罪集團 救出5少女、逮30人

延伸閱讀

惡賊偷路燈銅線 泰山納一片漆黑

惡賊偷路燈銅線 泰山納一片漆黑
查維斯競選市長 獲49人隊支持 名人堂球星洛特扮推手

查維斯競選市長 獲49人隊支持 名人堂球星洛特扮推手
影／選錯車了…竊賊開後車箱偷東西 「拳擊手」衝出來毆打

影／選錯車了…竊賊開後車箱偷東西 「拳擊手」衝出來毆打
竊賊偷車載走狗 警追項圈GPS逮人

竊賊偷車載走狗 警追項圈GPS逮人

熱門新聞

圖為一名女童接受新冠檢測。(美聯社)

感冒、流感、新冠病毒差別何在？專家說明三者差異

2021-12-29 12:28
紐約教師舉牌要求增加檢測，CDC今天公布一份最新研究報告顯示，Omicron潛伏期較其他變異株短，僅約三天左右，且重複感染機率高。（美聯社）

CDC最新研究：Omicron潛伏期約3天 重複感染機率高

2021-12-28 18:50
Omicron變種病毒帶來的新一波疫情高峰，使市民戴起了KN95等防護力強的醫用口罩。（記者張心／攝影）

專家支招巧測口罩防護力 呼籲民眾戴N95

2022-01-01 12:42
美國一名女老師因爲在機上測出新冠陽性，自願關在廁所隔離五小時。(影片截圖)

飛機上測出新冠陽性 美國老師關廁所5小時「自我隔離」

2021-12-30 21:50
佛羅里達州疫情迅速升溫，不過共和黨籍州長德桑提斯(Ron DeSantis)從12月中旬之後就未公開現身，引發輿論批評。美聯社

「州長哪去了？」疫情升溫 德桑提斯卻神隱 網路熱議

2021-12-31 11:23
邁阿密，醫護人員在給民眾進行新冠檢測。(美聯社)

哥大研究：全美Omicron疫情 可能在1月中達高峰

2022-01-01 10:44

超人氣

更多 >
上台大休學拍A片 「木子小姐」傳死訊 校方澄清還活著

上台大休學拍A片 「木子小姐」傳死訊 校方澄清還活著
疫情失業反創傳奇 她開麵包店賺翻

疫情失業反創傳奇 她開麵包店賺翻
5核武國領袖聲明：核戰爭打不贏也打不得

5核武國領袖聲明：核戰爭打不贏也打不得
矽谷老婦剎車踩成油門 整車飛進段純貞牛肉麵店

矽谷老婦剎車踩成油門 整車飛進段純貞牛肉麵店
紐約州單日新冠死亡破100例、住院9563例 皆1年來新高

紐約州單日新冠死亡破100例、住院9563例 皆1年來新高