我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

荷姆斯「一滴血」吸金騙局4罪成立 柯林頓也曾背書

紐奧良破獲性犯罪集團 救出5少女、逮30人

編譯洪毅／綜合2日電
在聯邦法警局支持下，路易斯安納州紐奧良等地警方發起行動代號為「Boo Dat」的任務，救出五名失蹤的未成年女子，並逮捕涉案疑犯共30人。(聯邦法警局照片)
在聯邦法警局支持下，路易斯安納州紐奧良等地警方發起行動代號為「Boo Dat」的任務，救出五名失蹤的未成年女子，並逮捕涉案疑犯共30人。(聯邦法警局照片)

在聯邦法警局(U.S. Marshals)支持下，路易斯安納州紐奧良等地數間警局合作，發起行動代號為「Boo Dat」的任務，終於救出五名失蹤的未成年女子，並逮捕涉案疑犯共30人。

今日美國(USA Today)報導，法警局這項行動於去年10月19日至12月24日間進行，解救出的五名女子在14歲至17歲之間，屬未成年；警方因此逮捕涉案疑犯共30人。

這些女子多是離家後誤落塵網，例如一名16歲女子據稱因偷竊親戚的汽車及手槍而離家；結果她在紐奧良被警方發現的時候，與包括一位脫衣舞孃在內的幾名成人在一起。

第二位14歲失蹤女子則是與另外兩名分別為15歲、17歲的女子落入紐奧良性販運集團的手裡，失去自由，還曾目睹有犯罪團伙遭到槍殺。

第三位失蹤女子為15歲，原先也落入巴頓魯治(Baton Rouge)的性販運集團手裡，不過因為團伙份子遭到謀害而逃出。

第四、第五位失蹤女子則是一對15歲、16歲姊妹；警方表示，他們在巴頓魯治一間公寓中被發現，可能是數名性犯罪重罪前科犯的受害者。

警方逮捕的30名涉案者中，17名有性犯罪重罪前科；例如摩利斯(Lamonte Morris)於去年6月在德州聖帕特里西奧郡(San Patricio County)被控性侵一名14歲女子而成為通緝犯。

奧利佛(Lorenzo Oliver)則曾在2013年時在路易斯安納州圖書館性侵成年女子未遂，又是一名曾在紐奧良廢棄住宅性侵12歲女子的重罪通緝犯；種種作為讓他成為最嚴重的第三級性犯罪者，其紀錄將終身登記在案。

警方還逮捕一名17歲少女，理由是其疑似涉入性販運。警方表示，該名女子同時與當地犯罪團夥及其中幾名落入塵網的離家少女都有關係。

「Boo Dat」行動除找出失蹤少女外，更要徹底巡查該地區超過100名登記在案的性犯罪前科犯的狀況，也就是執法人員要挨家挨戶探訪這些前科犯的地址，以確認這些人並未出逃外地。

性侵 路易斯安納州 通緝

上一則

缺料價昂 汽車觸媒轉化器 竊賊新寵

下一則

任職45年最久州務卿 新罕布夏州加德諾退休

延伸閱讀

誘少女供淫魔男友性侵 名媛麥斯威爾5項罪名成立

誘少女供淫魔男友性侵 名媛麥斯威爾5項罪名成立
警方商場開槍射嫌犯 誤擊斃無辜少女 現場視頻公布

警方商場開槍射嫌犯 誤擊斃無辜少女 現場視頻公布
澳洲2少女搞笑拍片竟「卡」推車 6消防員鋸車才脫困

澳洲2少女搞笑拍片竟「卡」推車 6消防員鋸車才脫困
洛市警方公開畫面 少女商場試衣被警員執法時流彈誤殺

洛市警方公開畫面 少女商場試衣被警員執法時流彈誤殺

熱門新聞

圖為一名女童接受新冠檢測。(美聯社)

感冒、流感、新冠病毒差別何在？專家說明三者差異

2021-12-29 12:28
紐約教師舉牌要求增加檢測，CDC今天公布一份最新研究報告顯示，Omicron潛伏期較其他變異株短，僅約三天左右，且重複感染機率高。（美聯社）

CDC最新研究：Omicron潛伏期約3天 重複感染機率高

2021-12-28 18:50
Omicron變種病毒帶來的新一波疫情高峰，使市民戴起了KN95等防護力強的醫用口罩。（記者張心／攝影）

專家支招巧測口罩防護力 呼籲民眾戴N95

2022-01-01 12:42
美國一名女老師因爲在機上測出新冠陽性，自願關在廁所隔離五小時。(影片截圖)

飛機上測出新冠陽性 美國老師關廁所5小時「自我隔離」

2021-12-30 21:50
佛羅里達州疫情迅速升溫，不過共和黨籍州長德桑提斯(Ron DeSantis)從12月中旬之後就未公開現身，引發輿論批評。美聯社

「州長哪去了？」疫情升溫 德桑提斯卻神隱 網路熱議

2021-12-31 11:23
邁阿密，醫護人員在給民眾進行新冠檢測。(美聯社)

哥大研究：全美Omicron疫情 可能在1月中達高峰

2022-01-01 10:44

超人氣

更多 >
上台大休學拍A片 「木子小姐」傳死訊 校方澄清還活著

上台大休學拍A片 「木子小姐」傳死訊 校方澄清還活著
疫情失業反創傳奇 她開麵包店賺翻

疫情失業反創傳奇 她開麵包店賺翻
5核武國領袖聲明：核戰爭打不贏也打不得

5核武國領袖聲明：核戰爭打不贏也打不得
矽谷老婦剎車踩成油門 整車飛進段純貞牛肉麵店

矽谷老婦剎車踩成油門 整車飛進段純貞牛肉麵店
紐約州單日新冠死亡破100例、住院9563例 皆1年來新高

紐約州單日新冠死亡破100例、住院9563例 皆1年來新高