紐奧良破獲性犯罪集團 救出5少女、逮30人

在聯邦法警局支持下，路易斯安納州紐奧良等地警方發起行動代號為「Boo Dat」的任務，救出五名失蹤的未成年女子，並逮捕涉案疑犯共30人。(聯邦法警局照片)

在聯邦法警局(U.S. Marshals)支持下，路易斯安納州 紐奧良等地數間警局合作，發起行動代號為「Boo Dat」的任務，終於救出五名失蹤的未成年女子，並逮捕涉案疑犯共30人。

今日美國(USA Today)報導，法警局這項行動於去年10月19日至12月24日間進行，解救出的五名女子在14歲至17歲之間，屬未成年；警方因此逮捕涉案疑犯共30人。

這些女子多是離家後誤落塵網，例如一名16歲女子據稱因偷竊親戚的汽車及手槍而離家；結果她在紐奧良被警方發現的時候，與包括一位脫衣舞孃在內的幾名成人在一起。

第二位14歲失蹤女子則是與另外兩名分別為15歲、17歲的女子落入紐奧良性販運集團的手裡，失去自由，還曾目睹有犯罪團伙遭到槍殺。

第三位失蹤女子為15歲，原先也落入巴頓魯治(Baton Rouge)的性販運集團手裡，不過因為團伙份子遭到謀害而逃出。

第四、第五位失蹤女子則是一對15歲、16歲姊妹；警方表示，他們在巴頓魯治一間公寓中被發現，可能是數名性犯罪重罪前科犯的受害者。

警方逮捕的30名涉案者中，17名有性犯罪重罪前科；例如摩利斯(Lamonte Morris)於去年6月在德州聖帕特里西奧郡(San Patricio County)被控性侵 一名14歲女子而成為通緝 犯。

奧利佛(Lorenzo Oliver)則曾在2013年時在路易斯安納州圖書館性侵成年女子未遂，又是一名曾在紐奧良廢棄住宅性侵12歲女子的重罪通緝犯；種種作為讓他成為最嚴重的第三級性犯罪者，其紀錄將終身登記在案。

警方還逮捕一名17歲少女，理由是其疑似涉入性販運。警方表示，該名女子同時與當地犯罪團夥及其中幾名落入塵網的離家少女都有關係。

「Boo Dat」行動除找出失蹤少女外，更要徹底巡查該地區超過100名登記在案的性犯罪前科犯的狀況，也就是執法人員要挨家挨戶探訪這些前科犯的地址，以確認這些人並未出逃外地。