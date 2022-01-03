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受困纜車12小時獲救 新墨西哥州21人暴風雪中過除夕

編譯柯立偉／綜合2日電

新墨西哥州阿布奎基(Albuquerque)桑迪亞山(Sandia Mountains)一家山頂餐廳員工在新年前夕下班回家途中，受困於下山的纜車上；由於當晚暴風雪，救援隊無法立刻出發，逾20人被困在纜車中長達12個小時後，所幸於1日全員獲救，無人受傷。

受困的餐廳員工安珀‧桑托斯(Amber Santos)回憶，他們新年前夕當晚9時進入纜車準備回家過年，纜車內有19名同事與兩名纜車公司員工共21人；纜車啟動時都還算正常，但當行經第二座纜車塔時，突然靜止不動；雖然當晚溫度只有華氏20度左右，但所幸纜車內有急難救助包，21個人靠著救難包中的六瓶水和幾個軟糖，熬到了救援隊抵達。

當安全抵達醫院後，桑托斯說：「剛開始還覺得好玩，愈晚愈冷時就感到很難過，因為朋友都在過年，自己卻被困在冰天雪地中，這真的是個太可怕的經驗了。」

本次救援行動指揮官莫爾蘭(Spencer Moreland)指出，纜車被卡住的地點位於陡峭山區，加上暴風雪視線不良，導致救援隊須花大約四個小時徒步靠近事故地點，架設繩索把人救出來；所幸日出以後暴風雪減弱，能見度提升，所有受困人員在直升機分批運載下均安全撤離，沒有人受傷或死亡。

執行飛行任務的直升機駕駛科倫(Larry Koren)指出，這次的救援行動待救人數多得有點出乎意料；他說：「這是我們第一次碰到暴風雪中有21個人受困待救援的情況。」

纜車公司總經理多諾文(Michael Donovan)表示，事發原因是因為當晚天氣狀況惡劣，強風使纜線絞在一起，才讓纜車無法順利通過纜車塔；他說：「還好日出後能見度提升，否則受困人員可能被迫在沒有適當裝備的情形下，在雪地裡徒步抵達安全地點。」

暴風雪 新墨西哥州

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