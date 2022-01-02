科羅拉多州最大野火 秋冬極端乾旱助燃

科羅拉多州去年春季多雪潮濕，夏季以後卻極度乾旱，養成野火的天然助燃環境。(Getty Images)

科羅拉多州焚毀近千棟建築的野火是在極度乾燥的秋天後，一個幾乎沒有降雪 的冬天爆發；科學家表示，氣候變化令天氣更加極端，野火更頻繁且更具破壞性。

發生這場科州史上最嚴重野火的波爾德郡90%地區處於嚴重或極端乾旱狀態，自仲夏以來就沒有出現大量降雨，丹佛在大火前最後一場降雪是12月10日，當時曾創下連續多日無雪紀錄；不僅如此，野火發生的時間點就打破先例：科州通常野火季在5到9月之間，今年秋季異常溫暖乾燥，為野火提供絕佳環境。

氣候科學家說，極端火災通常是「氣候點燃，天氣驅動」，波爾德郡這場野火就是典型例子，在地球持續暖化 的大趨勢下，勢必越來越常見。

去年春季科州多雪且潮濕，3月一場暴風雪帶來約兩呎的積雪，整個科州東部急需的濕度頓時獲得滿足，此後，整個春季不乏雨雪，濕潤了洛磯山脈東部的科州草原，低窪的平原一片翠綠；但經過夏季數月的乾旱，這些茂盛的植物，成了年末這場天然火災的「燃料」；美國乾旱監測紀錄顯示，7月底，科州40%面積已顯旱象，到了12月29日，全州100%地方都是乾旱區。

乾旱最嚴重的就是洛磯山脈東部包括波爾德郡一帶，因為過去幾個月幾乎片雪不見；當地9到12月的平均降雪量超過30吋，今年同期僅一吋。

野火災區的乾旱度是第二高的「極度」級；乾旱度是高溫 造成，今夏迄今，科羅拉多偏偏就出現不尋常的高溫。

科州政府氣候專家舒馬克(Russ Schumacher)說，科州中部前山山脈地區(Front Range，洛磯山脈南部)6月1日到12月29日的平均溫度是歷來最高；全州6到11月的均溫則在史上前10%高溫之列，乾旱加高溫就是火警警訊。

蒙大拿大學野火生態學教授席格拉(Phil Higuera)說，氣候暖化會增加野火的機會，人類活動和基礎建設則是「點燃」火勢的元凶。