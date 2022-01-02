我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

2022聯邦時薪仍維持7.25元 21州增至15元

逾70大學開學首周改網課 學生怒：年繳5萬只有線上教學

洪水警報未除 暴風又襲肯塔基州 州長宣布進入緊急狀態

編譯徐薏茹／綜合1日電
肯塔基州1日遭強力風暴侵襲後，工人用防雨篷覆蓋一座外牆被吹空、屋頂被毀的家具公司；該州州長貝希爾已宣布進入緊急狀態。(美聯社)
肯塔基州1日遭強力風暴侵襲後，工人用防雨篷覆蓋一座外牆被吹空、屋頂被毀的家具公司；該州州長貝希爾已宣布進入緊急狀態。(美聯社)

三周前才遭龍捲風肆虐，奪走77條性命的肯塔基州，元旦再遇強力風暴侵襲，造成洪水、停電及財物損失，加上霍普金斯維爾市(Hopkinsville)的潛在龍捲風，肯塔基州州長貝希爾(Andy Beshear)1日宣布進入緊急狀態。

肯州目前尚未傳出任何傷亡報告，三周前肯州才慘遭致命龍捲風肆虐，龍捲風災害造成中西部五州90多人喪命，其中肯塔基州有77人喪生。

截至1日中午，肯塔基州大部分地區的洪水警報仍未解除，肯州東部部分區域、田納西、阿肯色、路易斯安納、密西西比、阿拉巴馬等州皆密集監控潛在龍捲風威脅。

肯塔基州長辦公室報告洪水導致該州南部及中部許多道路封閉，肯州大多數區域預計將持續受到暴雨侵襲，加上即將通過的冷鋒鋒面，可能令救援行動更加困難。

該州霍普金斯維爾市中心許多店家受到可能是龍捲風的破壞，WTVF電視台報導一家Family Dollar分店大部分被摧毀，一間Marathon加油站的屋頂被吹到對街的公園裡，附近區域的建築屋頂被破壞，路上有許多垂落的電線。

根據州長辦公室發布的消息，另外一處可能的龍捲風位於泰勒郡(Taylor County)，當地有許多房屋遭到破壞。

貝希爾於聲明中表示：「在致命龍捲風侵襲西肯塔基僅僅幾周後，我們再次經歷惡劣天氣令人震驚，很不幸地，某些郡接連受到兩次災害影響。」

龍捲風 肯塔基州 洪水

上一則

不讓拒跨性別學生用男廁 密蘇里州學區判賠400萬

下一則

科羅拉多州最大野火 秋冬極端乾旱助燃

延伸閱讀

洪水警報未除 龍捲風恐又襲 肯州州長：進入緊急狀態

洪水警報未除 龍捲風恐又襲 肯州州長：進入緊急狀態
州長跑去哪裡？佛州疫情升溫 德桑提斯神隱挨轟

州長跑去哪裡？佛州疫情升溫 德桑提斯神隱挨轟
幸運黑貓遇龍捲風 9天後竟「毫髮無傷」廢墟中被找到

幸運黑貓遇龍捲風 9天後竟「毫髮無傷」廢墟中被找到
嬰兒不治 肯州龍捲風增至77人亡 受傷女童喜收川普禮物

嬰兒不治 肯州龍捲風增至77人亡 受傷女童喜收川普禮物

熱門新聞

美國赴中國航班突然返航，中方提嚴正交涉。（取材自觀察者網）

美赴中航班「飛到一半突然返航」 中使館提嚴正交涉

2021-12-25 21:16
圖為一名女童接受新冠檢測。(美聯社)

感冒、流感、新冠病毒差別何在？專家說明三者差異

2021-12-29 12:28
副總統賀錦麗最近接受哥倫比亞廣播公司（CBS）「面對全國」節目專訪時坦承，1月上任以來「最大敗筆」是「沒有多踏出華府」。（Getty Images）

賀錦麗坦承 上任以來最大敗筆是這點

2021-12-25 11:24
紐約教師舉牌要求增加檢測，CDC今天公布一份最新研究報告顯示，Omicron潛伏期較其他變異株短，僅約三天左右，且重複感染機率高。（美聯社）

CDC最新研究：Omicron潛伏期約3天 重複感染機率高

2021-12-28 18:50
美國一名女老師因爲在機上測出新冠陽性，自願關在廁所隔離五小時。(影片截圖)

飛機上測出新冠陽性 美國老師關廁所5小時「自我隔離」

2021-12-30 21:50
佛羅里達州疫情迅速升溫，不過共和黨籍州長德桑提斯(Ron DeSantis)從12月中旬之後就未公開現身，引發輿論批評。美聯社

「州長哪去了？」疫情升溫 德桑提斯卻神隱 網路熱議

2021-12-31 11:23

超人氣

更多 >
李靚蕾發威…網爆離婚協議內幕 王力宏恐有後路

李靚蕾發威…網爆離婚協議內幕 王力宏恐有後路
別再擔心醫療高價帳單 「無意外帳單」上路 千萬人受惠

別再擔心醫療高價帳單 「無意外帳單」上路 千萬人受惠
佛奇81歲了 退休金可能逾35萬…美國史上最高

佛奇81歲了 退休金可能逾35萬…美國史上最高
專家支招巧測口罩防護力 呼籲民眾戴N95

專家支招巧測口罩防護力 呼籲民眾戴N95
疑挺孕肚引渡回紐約受審 涉殺情夫華女被控謀殺罪

疑挺孕肚引渡回紐約受審 涉殺情夫華女被控謀殺罪