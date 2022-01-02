洪水警報未除 暴風又襲肯塔基州 州長宣布進入緊急狀態

肯塔基州1日遭強力風暴侵襲後，工人用防雨篷覆蓋一座外牆被吹空、屋頂被毀的家具公司；該州州長貝希爾已宣布進入緊急狀態。(美聯社)

三周前才遭龍捲風 肆虐，奪走77條性命的肯塔基州 ，元旦再遇強力風暴侵襲，造成洪水 、停電及財物損失，加上霍普金斯維爾市(Hopkinsville)的潛在龍捲風，肯塔基州州長貝希爾(Andy Beshear)1日宣布進入緊急狀態。

肯州目前尚未傳出任何傷亡報告，三周前肯州才慘遭致命龍捲風肆虐，龍捲風災害造成中西部五州90多人喪命，其中肯塔基州有77人喪生。

截至1日中午，肯塔基州大部分地區的洪水警報仍未解除，肯州東部部分區域、田納西、阿肯色、路易斯安納、密西西比、阿拉巴馬等州皆密集監控潛在龍捲風威脅。

肯塔基州長辦公室報告洪水導致該州南部及中部許多道路封閉，肯州大多數區域預計將持續受到暴雨侵襲，加上即將通過的冷鋒鋒面，可能令救援行動更加困難。

該州霍普金斯維爾市中心許多店家受到可能是龍捲風的破壞，WTVF電視台報導一家Family Dollar分店大部分被摧毀，一間Marathon加油站的屋頂被吹到對街的公園裡，附近區域的建築屋頂被破壞，路上有許多垂落的電線。

根據州長辦公室發布的消息，另外一處可能的龍捲風位於泰勒郡(Taylor County)，當地有許多房屋遭到破壞。

貝希爾於聲明中表示：「在致命龍捲風侵襲西肯塔基僅僅幾周後，我們再次經歷惡劣天氣令人震驚，很不幸地，某些郡接連受到兩次災害影響。」