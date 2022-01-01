強風助長科羅拉多野火 3萬人撤離 一住家燒到只剩郵箱

強風助勢下，科羅拉多州丹佛市近郊的野火一發不可收拾，580餘戶住家被吞噬。(美聯社)

科羅拉多州官員30日晚間表示，強風在丹佛(Denver)郊區引發野火，至少致七人受傷，所幸未立即傳出有人死亡或失蹤的悲劇，超過580戶住家、一間飯店和一間購物中心被燒毀，逾3萬人被迫撤離。

圓石郡(Boulder County)警察 佩爾(Joe Pelle)表示，由於火勢猛烈，風速高達105哩，迅速席捲該區，不排除受傷人數增加。

路易維爾市(Louisville)約2萬1000名住戶疏散，蘇必利爾(Superior)撤離約1萬3000位居民；兩市約在丹佛西北方約20哩處。該區30日有多地傳出野火，但有些火災是因為變電箱遭強風吹倒產生火花所致。

蘇必利爾的一對夫妻31日在火勢減弱後，回到住處看到心碎畫面，他們的家只剩郵箱樹立殘骸中，社區裡部分汽車燒得只剩車架，房屋建築都燒成焦黑灰燼。

強風在丹佛郊區引發野火，580餘戶住家、一間飯店和一間購物中心被燒毀。圖為一名婦女看到住家全毀，不禁失聲痛哭。(美聯社)

另一位住戶狄克森(Rick Dixon)在電視上看到消防人員灌救他著火的房子，擔心31日回到住處可能只剩殘骸；萬幸的是，狄克森勘災時發現，只有屋頂燒破大洞，房舍還屹立不搖。

首波野火在30日上午10時30分後爆發，佩爾指出，野火迅速延燒後已獲控制；第二波野火在上午11時左右出現，佩爾形容火勢如氣球般脹開，迅速朝東擴散；火場延燒2.5平方哩，天空映照橘色火光且煙霧迷漫，民眾緊急疏散。

蘇必利爾好市多 (Costco)外一名路人拍下有如末日般的影片，暴風猛力狂吹停車場的光禿樹木，天空一片灰黑，太陽灰濛濛，路旁還有零星火勢；員工大喊：「每個人疏散、撤離、快走！」

科州州長波利斯(Jared Polis)宣布該州進入緊急狀態，動用災難緊急經費。

科學家表示，氣候變遷 使天氣變得更加極端，野火更頻繁且破壞力更強；美西出現空前乾旱和熱浪，更難控制野火。

科州人口最多的山前地帶(Front Range)秋季極度乾燥，冬季多半時候也乾燥；科州博爾德郡(Boulder County)今年約90%地區嚴重乾旱，夏季中旬以後極少降雨，丹佛則已刷新數日無雪的紀錄，月底林火爆發前僅10日有一場小型暴風雨。