我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州民生新法2022上路 「培根法」最受關注

「檢測站的沙漠」紐約市皇后區 新冠死例全州最多

科州野火「幾秒鐘吞噬1個足球場」數萬人被迫撤離

中央社／丹佛30日綜合外電
科州野火造成至少6人受傷。（美聯社）
科州野火造成至少6人受傷。（美聯社）

科羅拉多州當局今天表示，一場由強風助長的熊熊野火摧毀數以百計民宅，造成至少6人受傷，丹佛附近的洛磯山脈以東的2個城鎮有數以萬計居民被迫撤離。

路透報導，根據博爾德郡（Boulder County）警長派勒（Joe Pelle）說法，這場迅速蔓延的草原大火據信是科州乾旱的前嶺（Front Range）地區電纜線和變電箱遭強風吹倒產生的火花所引燃。

博爾德郡緊急事故管理局在推特表示，當局先後針對科州人口約1萬3000人的蘇必略（Superior）鎮和人口逾1萬8000人的毗鄰自治市路易維爾（Louisville）所有居民發布撤離令。

另一方面，國家氣象局（National Weather Service）波爾德辦公室則推文：「整個蘇必略都處於撤離令之下。現在就離開！」

派勒在新聞簡報會告訴媒體，火勢在幾個小時內席捲約647.5公頃土地，摧毀逾500間民房。

科州野火造成至少6人受傷。（美聯社）
科州野火造成至少6人受傷。（美聯社）

他表示，蘇必略以西370個住家的整片土地和蘇必略舊城區210間住宅，以及當地一些其他民宅都在大火中付之一炬，所幸目前並未傳出人員失蹤和罹難。

官員表示，財產損失還包括一間購物中心和蘇必略一間旅館。

州長波利斯（Jared Polis）表示，大火在幾秒鐘內就吞噬了一個足球場面積的土地，讓人完全見證「大自然的力量」。

網路媒體The Colorado Sun報導，有一些人因燒燙傷接受治療，一間醫院至少收治了6名傷患。

法新社指出，推特上一些照片顯示，巨大的火焰籠罩著一排排房屋。一支影片顯示停車場燃起大火，樹木和草地全都起火燃燒，強風將煙霧吹向四面八方。

據國家氣象局指出，波爾德陣風高達每小時177公里，迅速移動的大火在蘇必略和路易維爾地區造成「危及生命的險境」。

當局表示，預報稱今晚或明晨風勢將減弱，屆時消防人員將能趕到火場前頭灌救，也將部署灑水直升機和消防飛機對抗火勢。

州長波利斯宣布科州進入緊急狀態，允許動用災難資金來支持博爾德郡緊急應變工作，並允許在必要時動員科羅拉多州國民兵和其他的科州資源。

今年夏天，在熱浪、乾旱和地面乾燥植被的刺激下，西部發生了一系列野火。在寒冷的幾個月裡，情況並沒有改善，該州一直在努力解決創紀錄的缺雪問題。據信，那些乾燥的條件和強風迅速加劇了大火。

「華盛頓郵報」報導，美國西部今夏因熱浪、乾旱和地面乾燥植被等因素引發連串森林野火，即便進入寒冷的秋冬，情況仍不見好轉。科羅拉多州今年還為少到創紀錄的降雪頭疼，據信前述乾燥條件和強風迅速加劇這次大火。

蘇必略鎮鎮長佛爾桑（Clint Folsom）說：「不幸地，這某種程度上是一場完美風暴。」

科羅拉多州 熱浪 推特

上一則

科州野火肆虐 近600座房屋燒毀 州長宣布緊急狀態

延伸閱讀

科州野火肆虐 近600座房屋燒毀 州長宣布緊急狀態

科州野火肆虐 近600座房屋燒毀 州長宣布緊急狀態
剎車失靈撞死4人 26歲司機遭判110年 檢要求重新量刑

剎車失靈撞死4人 26歲司機遭判110年 檢要求重新量刑
卡車司機肇事判刑110年 430萬人求情 同行抵制科州

卡車司機肇事判刑110年 430萬人求情 同行抵制科州
芝高溫破50年紀錄 強風報到 一度導致10萬用戶停電

芝高溫破50年紀錄 強風報到 一度導致10萬用戶停電

熱門新聞

美國赴中國航班突然返航，中方提嚴正交涉。（取材自觀察者網）

美赴中航班「飛到一半突然返航」 中使館提嚴正交涉

2021-12-25 21:16
圖為一名女童接受新冠檢測。(美聯社)

感冒、流感、新冠病毒差別何在？專家說明三者差異

2021-12-29 12:28
副總統賀錦麗最近接受哥倫比亞廣播公司（CBS）「面對全國」節目專訪時坦承，1月上任以來「最大敗筆」是「沒有多踏出華府」。（Getty Images）

賀錦麗坦承 上任以來最大敗筆是這點

2021-12-25 11:24
美國總統拜登與第一夫人吉爾．拜登24日在白宮親自接聽北美航太防衛司令部（NORAD）的「追蹤聖誕老人熱線」，回答孩子們提出的問題。（Getty Images）

拜登平安夜與民眾通話 結果突被飆「這句粗口」

2021-12-24 20:43
從洪都拉斯移民到美國幾年的一家人，日前不幸於家中一氧化碳中毒死亡。(KLTV 截圖)

一氧化碳中毒奪命 明州1家7口陳屍屋內

2021-12-23 10:46
紐約教師舉牌要求增加檢測，CDC今天公布一份最新研究報告顯示，Omicron潛伏期較其他變異株短，僅約三天左右，且重複感染機率高。（美聯社）

CDC最新研究：Omicron潛伏期約3天 重複感染機率高

2021-12-28 18:50

超人氣

更多 >
印度驚現「人面羊」 只有2條腿、全身無毛

印度驚現「人面羊」 只有2條腿、全身無毛
新冠海嘯 美1秒鐘3人染疫…加州破500萬例 全美第一

新冠海嘯 美1秒鐘3人染疫…加州破500萬例 全美第一
另一半有沒有去酒店？老司機曝3招識破 網驚呼：高手

另一半有沒有去酒店？老司機曝3招識破 網驚呼：高手
黃耀明警署外等候何韻詩 她感性貼文：我好愛這個人

黃耀明警署外等候何韻詩 她感性貼文：我好愛這個人

張信哲遭中國網友舉報為劣跡藝人 代言境外賭博網站惹議

張信哲遭中國網友舉報為劣跡藝人 代言境外賭博網站惹議