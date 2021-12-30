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死亡筆記本？丹佛槍手曾出版小說 角色名跟被害者一樣

記者胡玉立／綜合報導
丹佛鬧區紋身店6死槍擊案，槍手曾出書描述一場槍擊案，從槍手姓名到所有被害者姓名，幾乎與27日發生的槍案相同。(Getty Images)
丹佛鬧區紋身店6死槍擊案，槍手曾出書描述一場槍擊案，從槍手姓名到所有被害者姓名，幾乎與27日發生的槍案相同。(Getty Images)

隨著相關訊息浮現，讓27日晚間發生在丹佛鬧區紋身店等地的六死二傷槍擊案的詭異之處愈來愈驚悚；公開紀錄顯示，遭警方擊斃的槍手擁有過的公司曾出版過一套書籍，書中預言般地描述了一場致命槍擊案，從槍手姓名到所有被害者姓名，幾乎完全相同。

當局指稱，發生在丹佛和附近萊克伍德的這椿槍擊案，包括槍手47歲的麥克勞德(Lyndon James McLeod)在內，共六人死亡，兩人受傷；其中一位傷者是擊斃槍手的萊克伍德警局警察費里斯 (Ashley Ferris)，她正在康復中。

丹佛鬧區紋身店6死槍擊案，槍手曾出書描述一場槍擊案，從槍手姓名到所有被害者姓名，...
丹佛鬧區紋身店6死槍擊案，槍手曾出書描述一場槍擊案，從槍手姓名到所有被害者姓名，幾乎與27日發生的槍案相同。(路透)

據死者家人和市法醫指出，被殺害的五名死者是44歲的紋身藝術家的艾莉西亞‧卡德納斯，38歲的紋身藝術家丹尼‧斯科菲爾德，35歲的前瑜伽教練艾莉莎·馬爾多納多，28歲的酒店職員莎拉‧史戴克和67歲的邁克‧斯溫亞德 。

目前仍住院治療的中槍傷者是死者艾莉莎·馬爾多納多的丈夫吉米‧馬爾多納多，他是其中一家案發紋身店的穿孔師。

根據公開紀錄，槍手麥克勞德曾擁有的公司出版過一套書，書中描述了一場謀殺案，主角全名為「林登·詹姆斯·麥克勞德」(Lyndon James MacLeod)，與槍手姓名完全相同；他在與現實槍擊案發生的同一條街上的紋身店裡，殘忍殺人。

書中主角麥克勞德殺了名叫邁克·斯溫亞德的男子和名叫艾莉西亞·卡德納斯的女人；攻擊了與卡德納斯紋身店兩名員工名字相同的兩人，和另一名與丹佛地區紋身藝術家全名相同的男子；書裡另外還有兩名只被稱為「莎拉」和「丹尼」的角色。

根據亞馬遜網站的圖書清單，這些書於2018年至2020年間出版；29日晚上，這些書在亞馬遜網站上已查不到了。

丹佛鬧區紋身店6死槍擊案，槍手曾出書描述一場槍擊案，從槍手姓名到所有被害者姓名，...
丹佛鬧區紋身店6死槍擊案，槍手曾出書描述一場槍擊案，從槍手姓名到所有被害者姓名，幾乎與27日發生的槍案相同。(美聯社)

丹佛警察局長帕森 (Paul Pazen) 28日在記者會上表示，警方曾在2020年至2021年初兩度調查過麥克勞德，最後並未對他提出控罪；丹佛警方29日聲明指出，警方「知道」該叢書，它們已是「正在進行的兇殺案調查的一部分」。

丹佛市警局重案組長克拉克(Matt Clark)28日表示，槍手與幾乎所有受害者都有「個人」或「業務」關係，「罪犯似乎確實針對特定的人。」他在紋身店內或附近三個地點開槍，其中有四名受害者是在紋身店內遭槍殺。

槍擊 警察 亞馬遜

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