死亡筆記本？丹佛槍手曾出版小說 角色名跟被害者一樣

丹佛鬧區紋身店6死槍擊案，槍手曾出書描述一場槍擊案，從槍手姓名到所有被害者姓名，幾乎與27日發生的槍案相同。(Getty Images)

隨著相關訊息浮現，讓27日晚間發生在丹佛鬧區紋身店等地的六死二傷槍擊 案的詭異之處愈來愈驚悚；公開紀錄顯示，遭警方擊斃的槍手擁有過的公司曾出版過一套書籍，書中預言般地描述了一場致命槍擊案，從槍手姓名到所有被害者姓名，幾乎完全相同。

當局指稱，發生在丹佛和附近萊克伍德的這椿槍擊案，包括槍手47歲的麥克勞德(Lyndon James McLeod)在內，共六人死亡，兩人受傷；其中一位傷者是擊斃槍手的萊克伍德警局警察 費里斯 (Ashley Ferris)，她正在康復中。

丹佛鬧區紋身店6死槍擊案，槍手曾出書描述一場槍擊案，從槍手姓名到所有被害者姓名，幾乎與27日發生的槍案相同。(路透)

據死者家人和市法醫指出，被殺害的五名死者是44歲的紋身藝術家的艾莉西亞‧卡德納斯，38歲的紋身藝術家丹尼‧斯科菲爾德，35歲的前瑜伽教練艾莉莎·馬爾多納多，28歲的酒店職員莎拉‧史戴克和67歲的邁克‧斯溫亞德 。

目前仍住院治療的中槍傷者是死者艾莉莎·馬爾多納多的丈夫吉米‧馬爾多納多，他是其中一家案發紋身店的穿孔師。

根據公開紀錄，槍手麥克勞德曾擁有的公司出版過一套書，書中描述了一場謀殺案，主角全名為「林登·詹姆斯·麥克勞德」(Lyndon James MacLeod)，與槍手姓名完全相同；他在與現實槍擊案發生的同一條街上的紋身店裡，殘忍殺人。

書中主角麥克勞德殺了名叫邁克·斯溫亞德的男子和名叫艾莉西亞·卡德納斯的女人；攻擊了與卡德納斯紋身店兩名員工名字相同的兩人，和另一名與丹佛地區紋身藝術家全名相同的男子；書裡另外還有兩名只被稱為「莎拉」和「丹尼」的角色。

根據亞馬遜 網站的圖書清單，這些書於2018年至2020年間出版；29日晚上，這些書在亞馬遜網站上已查不到了。

丹佛鬧區紋身店6死槍擊案，槍手曾出書描述一場槍擊案，從槍手姓名到所有被害者姓名，幾乎與27日發生的槍案相同。(美聯社)

丹佛警察局長帕森 (Paul Pazen) 28日在記者會上表示，警方曾在2020年至2021年初兩度調查過麥克勞德，最後並未對他提出控罪；丹佛警方29日聲明指出，警方「知道」該叢書，它們已是「正在進行的兇殺案調查的一部分」。

丹佛市警局重案組長克拉克(Matt Clark)28日表示，槍手與幾乎所有受害者都有「個人」或「業務」關係，「罪犯似乎確實針對特定的人。」他在紋身店內或附近三個地點開槍，其中有四名受害者是在紋身店內遭槍殺。