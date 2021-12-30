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丹佛槍擊案 4死傷者在紋身店遇襲

記者胡玉立／綜合報導
27日傍晚在丹佛都會區數個地點發生的致命槍擊事件，有四人是在紋身店內遭襲，都與槍手認識。圖為民眾聚集在一家紋身店外追悼死者。(美聯社)
27日傍晚在丹佛都會區數個地點發生的致命槍擊事件，有四人是在紋身店內遭襲，都與槍手認識。圖為民眾聚集在一家紋身店外追悼死者。(美聯社)

27日傍晚在丹佛都會區數個地點發生的致命槍擊事件，不到一小時內造成五人死亡、兩人受傷，死者包括槍手在內，傷者包括開槍打死槍手的警察；死傷者有四人是在紋身店內遭襲，都與槍手認識。

警方指出，槍手為47歲的麥克勞德 (Lyndon James McLeod) ，他們仍在調查了解其開槍動機；目前可以確定的是，麥克勞德因業務或因個人關係，認識他打死或打傷的大多數人。

據科羅拉多州務卿辦公室紀錄，麥克勞德曾在丹佛擁有名為Flat Black Ink的公司，該地址現已變成World Tattoo Studio紋身店；27日傍晚5時半，槍擊案發生的第一個地點是距該址不到一哩遠的另一家Sol Tribe紋身店；店內有兩名女性中槍身亡，一名男性受傷，其中一名死者為紋身店老闆、44歲的艾莉西亞‧卡德納斯 (Alicia Cardenas)。

接著麥克勞德強行進入附近另一公司，在大樓內追趕住戶並開槍，但無人受傷；後來他到附近一處房屋槍殺了另一名男子。此時，丹佛警方開車追趕與槍手有關汽車，麥克勞德逃到萊克伍德(McLeod)區Lucky 13紋身店，槍殺了38歲的斯科菲爾德(Danny Schofield)。

萊克伍德警方發言人羅梅洛(John Romero)表示，警方在貝爾馬(Belmar)購物區發現涉案汽車時，麥克勞德開火，警方開槍還擊；麥克勞德跑進凱悅酒店，與28歲的酒店職員史黛克(Sarah Steck)簡短交談後，朝她開槍；史黛克28日傷重過世。

丹佛警察局重案組指揮官克拉克(Matt Clark)28日表示，槍手並不認識史黛克，但他與酒店以前有過交易。最後，萊克伍德女警追上麥克勞德，要他放下武器，他開槍射中她腹部，她開槍還擊，麥克勞德中槍身亡。受傷警察27日晚接受手術治療；預計將完全康復。

丹佛警察局長帕森(Paul Pazen)表示，麥克勞德生前曾受執法部門關注，另曾在2020年和2021年接受過調查，但未被控罪。

警察 汽車 槍擊

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