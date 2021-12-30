北達科他4死案 兇嫌被判4個無期徒刑不得假釋

被控殺死四人的北達科他州男子艾薩克被判四個無期徒刑，且不准假釋；但他至始至終否認行凶，警方也未查明動機。圖為他今年8月出席審判庭。(美聯社)

北達科他州 曼丹市(Mandan)47歲男子艾薩克(Chad Isaak)，因2019年在該州RJR物業公司殺害四人而被定罪，驗屍結果顯示四名死者共被刺100多刀並有多處槍傷，州地方法院28日判處艾薩克四個無期徒刑，不得假釋；但艾薩克自始至終都堅稱無罪，且檢警也查不出犯案動機，被告律師認為兇手究竟是否為艾薩克尚有疑慮。

檢方表示，本案死者包含52歲的物業公司老闆法克勒、42歲員工富勒、50歲員工科柏，以及科柏45歲的妻子露依絲‧科柏；雖然查不出犯罪動機，但在受害人屍體上找到的衣料纖維與艾薩克於案發當日所穿著的衣服吻合，再加上監視器畫面顯示艾薩克於犯案當天駕車自曼丹前往華許柏恩(Washburn)，說明這是一場預謀犯案。

此外，檢方指出艾薩克不但拒絕認罪、毫無悔意，且拒絕配合進行心理評估，使法院無從判斷被告有無再犯可能，若給予假釋可能危及當地社區，因此向法院求處四個不得假釋的無期徒刑。

助理檢察官 加百列．戈特(Gabrielle Goter)說：「被告自始至終表現過悔意，這讓我們相信他未來的再犯風險甚高。」

然而，被告律師表示，檢警不只查無犯罪動機，也怠於傳喚幾個「顯有犯罪動機」的「潛在被告」；律師說：「檢方沒有傳喚一些如過去被法克勒開除的員工，或是因為無力負擔房租而被法克勒所管理的物業公司驅逐或告上法院的前租客，這些人顯然有比艾薩克更高的犯罪可能。」

被害者家屬對於艾薩克的難掩憤慨，法克勒的遺孀透過書面聲明向法院表示：「艾薩克就是個怪物，只配在監獄 裡腐爛」；法克勒的女兒潔咪．賓斯托克(Jamie Binstock)更詛咒艾薩克：「我父親有一雙美麗的藍眼睛，我希望你每個晚上都能感覺到他在盯著你看。」