銀行員監守自盜 躲50多年死前自揭是逃犯

本名為康拉德的藍戴爾，1969年曾是銀行大盜，逃至波士頓當汽車銷售員，直到死前才透露自己的過往。圖為藍戴爾的照片、駕照和通緝令。(美聯社)

當汽車 銷售員達40年的藍戴爾(Thomas Randele)死前透露自己是逃亡50年的銀行大盜，曾在1969年於克利夫蘭某銀行任職時，監守自盜21萬5000元(現值160萬元)，之後逃亡到波士頓 隱姓埋名，一躲就超過半個世紀。

藍戴爾本名為康拉德(Ted Conrad)，當年犯案後不但逃離原有的家，50年來還躲過專案調查本案的刑警父子；他在波士頓的妻女、好友也完全不知道他這段過去。

1969年1月在克利夫蘭社會國家銀行(Society National Bank)任行員的康拉德，到職不久就告訴高中時代好友梅特卡夫(Russell Metcalf)，行裡的安全措施寬鬆，要搶錢再容易不過；那年7月，康拉德20歲生日第二天，就輕鬆從銀行偷走21萬5000元現金。

他作案後便逃之夭夭，曾寫信給女友，以為等追溯期過了就可回到家，但被起訴後就不是那麼回事了；他刻意不與家人連絡，以致有些家人認為他死了。

當時舉國為阿波羅11號太空人 登月新聞興奮不已，乏人關切這樁銀行搶案，只有住在同一地區的警員艾略特(John Elliott)繼續追查；艾略特20年前退休，把案件交給如今已是克利夫蘭最高階警官的兒子小艾略特續查。

康拉德的爸爸2020年3月去世後，調查人員從藍戴爾的訃聞和簽名紀錄拼湊出後者化名「重生」的歷史；艾略特說，藍戴爾的家人11月告訴他，他死前才向妻女告白這件往事。

康拉德高中好友梅特卡夫認為，康拉德盜取銀行的錢不是為了錢，而是想證明自己很行。

艾略特說，康拉德來到波士頓後，1970年1月以藍戴爾之名，申請一張社會安全卡。他先在波士頓郊區高爾夫球場工作，升為經理；他在那裡也結識後來的太太，兩人1982年結婚。婚後轉行從事汽車銷售業，一做就是40年。

藍戴爾71歲患肺癌病逝前，沒人會想到，他就是逃犯。他的好友，包括有段時間每天都要和他會面的聯邦調查局幹員希利(Jerry Healy)說，藍戴爾「溫文有禮、說話得體」。

汽車同業，也是高球球友多年的卡普蘭說，好友年輕時會幹出這種事，唯一的解釋是「當時他還小，大概受到挑戰和刺激」。