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懸案逆轉 25年前涉殺5歲兒 單親媽改判無罪

編譯周芳苑／綜合報導
新澤西州高等法院28日推翻2016年對米雪兒‧洛津斯基殺害5歲兒子的定罪，認為檢察官未能提供蓄意殺害的足夠證據。(美聯社)
新澤西州高等法院28日推翻2016年對米雪兒‧洛津斯基殺害5歲兒子的定罪，認為檢察官未能提供蓄意殺害的足夠證據。(美聯社)

新澤西州高等法院28日推翻2016年對一名母親涉嫌殺害5歲兒子的定罪，法官裁決指出，陪審團雖做成有罪判決，但檢察官並未能提供蓄意殺害的足夠證據。

這宗新州著名懸案發生在25年前，嫌犯米雪兒‧洛津斯基(Michelle Lodzinski)陳述兒子威爾特西(Timothy Wiltsey)最後一次被人看見時的各種情況後，一直就被認定為主嫌。

洛津斯基的律師克羅瓦廷(Gerald Krovatin)說，這椿懸案被推翻後便不得重審，否則將違反禁止「雙重危險」(double jeopardy)或同一事件受審兩次的原則。

5月間，法官對洛津斯基案票決，結果以3比3陷膠著， 之後，上訴法官富恩特斯(Jose Fuentes)被召到高等法院以決勝負，28日投下決定性一票支持無罪釋放。

法院稱，在審查全部證據、證詞以及從證詞中得出的推論後，沒有一個合理的陪審團可毫無疑問認定洛津斯基故意或知情導致她兒子死亡。

洛津斯基1991年5月告訴調查人員，她兒子在他們參加Sayreville狂歡節時失踪了，當時她是單身母親，她在隨後描述可能綁架她兒子的陌生人時陳詞相互矛盾，將近一年後，男孩屍體在洛津斯基工作過的辦公大樓附近被發現。

隨著時間流逝，沒有任何指控，洛津斯基繼續過日子，育有另兩個孩子；2014年居住佛州時，新澤西當局指控她殺害威爾特西，調查人員說，前褓姆發現男孩屍體旁有藍色毯子屬洛津斯基所有。

2016年審判和上訴期間，律師克羅瓦廷辯稱，沒有法醫證據足可證明毯子和洛津斯基有關，屍體被發現與去世時間相隔太久，已腐化，無法確定死因，既找不到死因，便認定無他殺。

檢察官在審判中將洛津斯基描繪成掙扎度日、覺得男孩是負擔的年輕母親，辯稱包括她最初被徵詢時迴避回答的種種證據足以證明有罪。上訴法院2019年同意定罪。

新州高等法院5月投票時，反對定罪的一位法官阿爾賓(Barry Albin)稱，新州法律史上從未在如此欠缺證據的情況下維持謀殺定罪；28日，投票定罪的三位法官則稱，多數人做法與法律要求相左。

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