天氣兩極 西北部20℉以下 東南部過高溫聖誕節

美國西北部連日下雪，西雅圖、波特蘭路面結冰，機場交通大亂，加州北部山區及內華達州也出現大量降雪。圖為加州駕駛人困在積雪的路上。(美聯社)

受到冬季風暴影響，西北部連日下雪，西雅圖 、波特 蘭路面結冰，機場交通大亂，加州北部山區及內華達州也出現大量降雪，不過德州及東南部近日則變得異常溫暖。

美國廣播公司(ABC)報導，80號州際公路從內華達州界到加州普萊瑟郡(Placer County)長達81哩的路段，由於大雪關閉。內華達州州長希索立克(Steve Sisolak)已宣布，非必要行業員工不要出門。

柏克萊加州大學 內華達山脈積雪實驗室(Central Sierra Snow Laboratory)27日指出，12月降雪量達193.7吋(約4.9公尺)，打破了1970年以來的最高紀錄179吋(約4.6公尺)，未來幾天估計仍有另一波大雪。

國家氣象局指出，西雅圖26日溫度降至華氏20度(攝氏零下6.7度)，打破1948年以來的最低溫紀錄。從美國西北部太平洋沿岸到阿拉斯加灣(Gulf of Alaska)，26日起開始降大雪，西雅圖附近累積降雪量達六吋。

俄勒岡州及華盛頓州西部溫度都在華氏20度以下，氣象預報指出，極地寒流未來幾天仍將持續；俄勒岡州已宣布進入緊急狀態。

受到惡劣天候影響，航空交通紛紛取消或延後，航班追蹤查詢網站Flight Aware統計顯示，西雅圖國際機場僅27日就有277個班次遭取消、454個班次延後。

波特蘭交通局28日宣布，由於路面結冰，幾處路段暫時封閉；波特蘭地區受到下雪影響，加上連日溫度都在冰點以下，路面結冰導致險象環生，俄勒岡州華盛頓郡(Washington County)27日發生七輛車因路面打滑追撞，幸無人傷亡。

美國廣播公司報導，大平原區南部包括阿肯色州在內，近來溫度異常溫暖，許多城市在聖誕節當天都打破歷年來聖誕節最高溫紀錄。