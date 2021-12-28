嬰兒不治 肯州龍捲風增至77人亡 受傷女童喜收川普禮物

密蘇里七歲女童雅瓦琳．拉克利(左)在龍捲風襲擊中受重傷，日前收到川普及前第一夫人梅蘭妮亞的聖誕禮物。圖為雅瓦琳和九歲姊姊安妮絲汀(右)和三歲妹妹雅蓮娜(中)準備在浴缸躲避龍捲風，可惜安妮絲汀不幸遇難。 (美聯社)

肯塔基州州長貝希爾(Andy Beshear)27日表示，月中龍捲風 災在肯州造成的死亡人數再添一人，增至77人罹難；另外，密蘇里州女童雅瓦琳‧拉克利(Avalinn Rackley)劫後重傷的故事經媒體廣泛報導，得到前總統川普 伉儷的關注，她日前驚喜收到來自川普及前第一夫人梅蘭妮亞 的聖誕禮物。

國家氣象局本月10、11日觀測到至少41個龍捲風，肆虐肯州、密州、田納西州、阿肯色州、伊利諾州，超過100人罹難。

貝希爾27日表示，肯州西部格雷夫斯郡(Graves County)在龍捲風災中受重傷的一名嬰兒上周傷重不治。

肯塔基州月中龍捲風災在肯州造成的死亡人數再添一人，增至77人罹難。圖為肯塔基州龍捲風災區。(美聯社)

密州七歲女童雅瓦琳的外婆帕姆‧摩爾(Pam Moore)在把禮物拿給雅瓦琳前，特別做好錄影準備，想拍下孫女收到前總統禮物時開心的瞬間；當時她向雅瓦琳說：「這些禮物是來自川普(前)總統的喔！妳開心嗎？」雅瓦琳則一臉期待地回望外婆，熱切地期盼收到這份大禮。

拆開禮物後，雅瓦琳和在龍捲風災難中也受輕傷的父親特朗特(Trent Rackley)一同興奮尖叫；摩爾隨後在把影片上傳到臉書上時補充說道：「這份禮物包含川普總統和梅蘭妮亞的親筆簽名信、書籍、帽子，以及印有總統徽章的毯子、美國女孩娃娃、鋼筆、手鐲等等。」

川普在寫給雅瓦琳的信件中表示，雅瓦琳是個勇敢的女孩；信中寫道：「妳在逆境中所展現的決心與毅力使我們深受鼓舞，在妳日漸恢復的同時，我們也會在心中惦念妳的存在；妳有堅定不移的精神，再加上親朋好友陪的的力量及心理支持，我深信妳將在未來創造無限可能。」

連環龍捲風對拉克利一家造成嚴重傷害，37歲的特朗特和妹妹雅蓮娜(Alana Rackley)受輕傷，七歲的雅瓦琳及其32歲的母親梅根‧拉克利(Meghan Rackley)受重傷；雅瓦琳9歲的姊姊安妮絲汀(Annistyn Rackley)被龍捲風捲起並重摔在屋外麥田，不治身亡。