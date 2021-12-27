我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

東北亞極端大寒流：從南韓冰封到日本癱瘓大暴雪

淫魔富豪案 麥斯威爾聖誕蹲牢後出庭

編譯徐薏茹／綜合26日電
被控與已故淫魔富豪艾普斯坦聯手從事性販運的英國名媛季絲蘭．麥斯威爾(中)在被收押前，每次出庭備受矚目。(美聯社)
被控與已故淫魔富豪艾普斯坦聯手從事性販運的英國名媛季絲蘭．麥斯威爾(中)在被收押前，每次出庭備受矚目。(美聯社)

被控與已故淫魔富豪艾普斯坦(Jeffrey Epstein)聯手從事性販運的英國名媛季絲蘭．麥斯威爾(Ghislaine Maxwell)聖誕節假期在監獄中度過60歲生日後，27日將回到曼哈頓法庭等待陪審團審判結果，麥斯威爾一案上月底開庭審理，陪審團過去三周已聽取20多名證人的證詞，並檢視10幾個物證。

檢察官在20日終結辯論中提到關鍵證據為四名女性的證詞，她們作證表示少女時期曾遭受艾普斯坦的性虐待，當時還是艾普斯坦女友的麥斯威爾為幫兇，後來麥斯威爾與艾普斯坦轉為密友關係並成為其員工，艾普斯坦給予她超過2000萬元報酬。

檢察官稱麥斯威爾為1994年到2004年期間的「女主人」(lady of the house)，她負責招募誘騙14歲少女來滿足艾普斯坦的需求，這些少女大多出身貧困，或者渴望成名，艾普斯坦聲稱能提供她們金錢及人脈。

辯護律師則稱麥斯威爾為艾普斯坦2019年在監獄中自殺後的代罪羔羊，指稱原告的記憶隨著時間及律師的引導被破壞，律師引導原告從為艾普斯坦受害者而設立的基金獲得數百萬元賠償。

陪審團已要求審視四名女性證人已及艾普斯坦管家阿莱西(Juan Patricio Alessi)的證詞，但並未透漏太多細節。

阿莱西作證說他1990年到2002年在艾普斯坦佛羅里達的住宅中工作，當時他見過「非常、非常多」20幾歲的女性訪客，她們在游泳池中經常赤裸上身，阿萊西還作證說當時未成年的兩名原告是艾普斯坦豪宅的常客。

本案審理期間正好遇上Omicron變種病毒侵襲，審理過程因此延誤，陪審團23日因擔心疫情而拒絕審理，聯邦地區法院法官艾莉森·內森(Alison J. Nathan)表示27日法庭將實施新的防疫措施。

艾普斯坦 監獄 檢察官

上一則

修腳皮遭細菌感染導致截肢 佛州女獲賠175萬元

下一則

新冠重創兒童心理 自殺自殘激增 14萬兒童失去照護至親　

延伸閱讀

聖誕悲歌…賓州父子3人及2愛犬因「聖誕樹起火」喪命

聖誕悲歌…賓州父子3人及2愛犬因「聖誕樹起火」喪命
聖誕全家福 貝克漢家帥氣亮相 Chiara兒女搞笑演出

聖誕全家福 貝克漢家帥氣亮相 Chiara兒女搞笑演出
英國女王溫莎城堡慶聖誕 持十字弓男子擅闖被捕

英國女王溫莎城堡慶聖誕 持十字弓男子擅闖被捕
全球黯淡過第2個聖誕 疫情步入第3年「但仍有希望」

全球黯淡過第2個聖誕 疫情步入第3年「但仍有希望」

熱門新聞

美國赴中國航班突然返航，中方提嚴正交涉。（取材自觀察者網）

美赴中航班「飛到一半突然返航」 中使館提嚴正交涉

2021-12-25 21:16
副總統賀錦麗最近接受哥倫比亞廣播公司（CBS）「面對全國」節目專訪時坦承，1月上任以來「最大敗筆」是「沒有多踏出華府」。（Getty Images）

賀錦麗坦承 上任以來最大敗筆是這點

2021-12-25 11:24
美國總統拜登與第一夫人吉爾．拜登24日在白宮親自接聽北美航太防衛司令部（NORAD）的「追蹤聖誕老人熱線」，回答孩子們提出的問題。（Getty Images）

拜登平安夜與民眾通話 結果突被飆「這句粗口」

2021-12-24 20:43
從洪都拉斯移民到美國幾年的一家人，日前不幸於家中一氧化碳中毒死亡。(KLTV 截圖)

一氧化碳中毒奪命 明州1家7口陳屍屋內

2021-12-23 10:46
新聞周刊報導，前總統川普公開表示已經接種新冠疫苗補強針之後，陰謀論團體「匿名者Q」(QAnon)支持者在社群網站崩潰。(美聯社)

新聞周刊：川普透露已打補強針後 陰謀論支持者崩潰

2021-12-21 09:16
從2009年以來，聯邦最低薪資一直維持在每小時7.25元，圖為紐約一名律師舉T恤抗議。(Getty Images)

調高基本工資 全美21州及35城市 明年1月1日實施

2021-12-20 09:29

超人氣

更多 >
疑調虎離山 王力宏在防疫旅館拖到晚上 雇保全逃回家

疑調虎離山 王力宏在防疫旅館拖到晚上 雇保全逃回家
研究發現：新冠病毒會蔓延至所有器官且持續數月

研究發現：新冠病毒會蔓延至所有器官且持續數月
嫖娼「超時」 她喊快點想再接單 他不理會打人硬上

嫖娼「超時」 她喊快點想再接單 他不理會打人硬上
疫情結束？專家：1、2月確診死亡料飆高 但將集體免疫

疫情結束？專家：1、2月確診死亡料飆高 但將集體免疫
華人回國路坎坷 飛6小時即空中返航 還要再搶票

華人回國路坎坷 飛6小時即空中返航 還要再搶票