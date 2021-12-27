淫魔富豪案 麥斯威爾聖誕蹲牢後出庭

被控與已故淫魔富豪艾普斯坦聯手從事性販運的英國名媛季絲蘭．麥斯威爾(中)在被收押前，每次出庭備受矚目。(美聯社)

被控與已故淫魔富豪艾普斯坦 (Jeffrey Epstein)聯手從事性販運的英國名媛季絲蘭．麥斯威爾(Ghislaine Maxwell)聖誕節假期在監獄 中度過60歲生日後，27日將回到曼哈頓法庭等待陪審團審判結果，麥斯威爾一案上月底開庭審理，陪審團過去三周已聽取20多名證人的證詞，並檢視10幾個物證。

檢察官 在20日終結辯論中提到關鍵證據為四名女性的證詞，她們作證表示少女時期曾遭受艾普斯坦的性虐待，當時還是艾普斯坦女友的麥斯威爾為幫兇，後來麥斯威爾與艾普斯坦轉為密友關係並成為其員工，艾普斯坦給予她超過2000萬元報酬。

檢察官稱麥斯威爾為1994年到2004年期間的「女主人」(lady of the house)，她負責招募誘騙14歲少女來滿足艾普斯坦的需求，這些少女大多出身貧困，或者渴望成名，艾普斯坦聲稱能提供她們金錢及人脈。

辯護律師則稱麥斯威爾為艾普斯坦2019年在監獄中自殺後的代罪羔羊，指稱原告的記憶隨著時間及律師的引導被破壞，律師引導原告從為艾普斯坦受害者而設立的基金獲得數百萬元賠償。

陪審團已要求審視四名女性證人已及艾普斯坦管家阿莱西(Juan Patricio Alessi)的證詞，但並未透漏太多細節。

阿莱西作證說他1990年到2002年在艾普斯坦佛羅里達的住宅中工作，當時他見過「非常、非常多」20幾歲的女性訪客，她們在游泳池中經常赤裸上身，阿萊西還作證說當時未成年的兩名原告是艾普斯坦豪宅的常客。

本案審理期間正好遇上Omicron變種病毒侵襲，審理過程因此延誤，陪審團23日因擔心疫情而拒絕審理，聯邦地區法院法官艾莉森·內森(Alison J. Nathan)表示27日法庭將實施新的防疫措施。