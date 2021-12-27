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修腳皮遭細菌感染導致截肢 佛州女獲賠175萬元

編譯陳韻涵／綜合26日電

佛羅里達州坦帕(Tampa)女子克拉拉‧謝爾曼(Clara Shellman)2018年到美甲店修腳皮後遭細菌感染，導致小腿截肢，她與店家近日和解，獲賠175萬元。

佛州地方新聞台WFLA報導，謝爾曼2018年到「塔咪美甲二號店」(Tammy's Nails 2)修腳皮，卻因美甲師誤傷她，導致她的腳趾受傷、感染，最終小腿截肢。

摩根與摩根(Morgan & Morgan)律師事務所律師富爾默(Paul Fulmer)表示，委託人謝爾曼原本以為這是典型的感染，孰料約22天後，她上班時，有人踩到她的腳，她感到格外疼痛。

謝爾曼趕緊掛急診，才發現傷口嚴重感染且侵蝕入骨；醫生原本只截除她一根腳趾，但她的症狀未改善，又截了一根腳趾；儘管如此，她的病情仍未好轉，終至小腿截肢。

律師表示，謝爾曼的感染是「美甲工具未妥善清潔和消毒」所致。

富爾默表示，謝爾曼合理預期沙龍的專業與衛生，可保障她的健康與安全，但這個小傷口卻因為她患有嚴重的周邊動脈疾病(peripheral arterial disease)而迅速擴散且惡化。

謝爾曼並非佛州第一個因為修腳皮而致截肢的；麗莎‧斯卡布羅(Lisa Scarborough)2019年在佛州墨爾本市(Melbourne)的「拉莫美甲沙龍」(La Mer Nail Salon)修腳皮後併發感染，雙腿截肢。

足科醫師喬伊‧羅蘭德(Joy Rowland)表示，美甲工具若未妥善清潔與消毒，可能造成細菌、病毒或黴菌感染，建議人們慎選沙龍。

羅蘭德說，若腳上有傷口就不該泡足浴，「皮膚有時會在修腳皮時受傷，而足盆裡會有腳上的正常微菌群，若把有傷口的腳放進足湯，細菌就會從傷口進入人體，導致皮下感染」。

富爾默在達成和解後表示，「儘管這筆錢不足以彌補謝爾曼的終生創傷，我樂見和解結果，這能夠補償她並撫慰她的傷痛，讓她明白這不是她的錯」。

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