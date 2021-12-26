國會暴亂案 一被告「違規」婚禮前險先入獄

23歲的杜林被控參與國會被押，法官特准保釋以能完婚。(取自聯調局)

在今年1月的國會暴動案裡，有五名被告來自佛州 波爾克郡(Polk County)，其中一人定於1月4日舉行婚禮，他申請保釋受阻，有可能在婚禮前就要入獄，幸而一名聯邦法官准許他保釋。

23歲的杜林(Joshua Doolin)被控參與國會暴亂事件，經初審後獲准保釋候訊，然而聯邦調查局(FBI )人員早前在他的家中發現一枝步槍，違反保釋條件，檢察官莫德(Matt Moeder)要求撤銷杜林的保釋，還押等候聆訊。

不過哥倫比亞特區聯邦地方法院法官尼科拉斯(Carl Nichols)24日准許他繼續獲保釋，避過婚禮前入獄之災。法官在同案的聆訊中，同時批准共犯哈欽森(Joseph Hutchinson)回家鄉過聖誕節 及參加杜林婚禮，擔任伴郎。

哈欽森也來是佛州波爾克郡的北萊克蘭(North Lakeland )，涉案於6月被捕後一直居於喬州。根據法庭紀錄及媒體報導，哈欽森會參加1月1日的單身派對及擔任杜林的伴郎。

FBI特工是在12月2日持手令搜查杜林寓所時，在床下發現一把AR-15半自動步槍，根據保釋條件，杜林必須交出所有武器。不過杜林妻子摩根(Morgan Doolin)在聆訊中聲稱是她收藏的，杜林根本不知道。摩根又說這枝槍是準備送給其父親的。

法庭紀錄顯示，杜林與摩根今年初已經合法結婚，1月4日是舉行宗教儀式及婚宴。

莫德沒解釋為何會持手令搜查杜林寓所，最終法官准許杜林繼續獲保釋。

法庭紀錄顯示，被控參與國會暴亂的五名波爾克郡居民，包括杜林、哈欽森等自小一起成長，他們因涉嫌參與1月6日在國會大廈內外發生的騷亂而被集體起訴。

案中除了其中一人波洛克(Jonathan Pollock)仍然在逃外，其餘人等皆獲繼續保釋參加杜林婚禮；據信波洛克不會在婚禮現身。