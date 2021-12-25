兩公司包裝沙拉染李斯特菌召回 CDC調查

聯邦疾病防治中心正在調查都樂公司與Fresh Express公司產製的沙拉遭李斯特菌感染事件。圖為包括這兩個品牌沙拉在超市販賣的檔案照。(Getty Images)

聯邦疾病防治中心 (CDC )目前正在調查兩起與包裝沙拉有關的李斯特菌(listeria)感染事件，其中之一來自都樂公司(Dole)產製的包裝沙拉，另一起來自Fresh Express公司產製的沙拉。

2014年以來，與都樂公司相關的感染涵蓋13州、16例李斯特菌病例，並導致12人住院、2人死亡，因此，都樂公司22日召回由該公司產製的數款不同品牌沙拉，疾病防治中心也建議人們避免使用這些食品。

都樂公司透過新聞稿表示，該公司正與監管機構官員密切協調，並將自動召回在北卡羅來納州 和亞利桑納州生產的所有都樂品牌、以及其他代工品牌的包裝沙拉。

CDC提到都樂公司食品感染時說，調查人員正全力調查，以確定是否有其他產品可能受染。

Fresh Express生產的沙拉也出現感染，2016年至2021年間，全美共計八州十人受感染，十人住院，一人死亡。

CDC的公告稱，病人訪談和實驗室數據顯示，Fresh Express包裝的沙拉可能受李斯特菌感染，並可能導致生病。

Fresh Express也於上周宣布召回若干品牌的沙拉產品，疾病防治中心建議人們不要食用、出售或提供任何召回產品。Fresh Express並在新聞稿中宣布，產製召回產品的伊利諾伊州工廠將停止生產。

李斯特菌是一種食源性疾病，會引起頭痛、頸部僵硬、精神錯亂、發燒、肌肉痠痛和其他症狀，對懷孕的人尤其危險，可能導致流產或者其他生產問題。