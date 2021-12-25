涉搶劫賓州國會女議員車 5青少年德拉瓦州被捕
民主黨籍國會女眾議員瑪莉‧蓋伊‧斯坎倫(Mary Gay Scanlon，賓州)22日下午光天化日下在費城遭到歹徒持槍劫車，警方已逮捕5名年齡在13至19歲之間的涉案青少年，被搶的車子則是在德拉瓦州被找到。
德拉瓦州警方表示，斯坎倫的艾鳩拉(Acura)MDX多功能車22日晚間在紐瓦克(Newark)被發現，距離案發的費城約45哩；當時這五名青少年正在現場準備逃逸，但仍被警方逮捕。
聯邦調查局(FBI)在23日晚間指控19歲的布朗(Josiah Brown)持槍劫車、協助和教唆犯罪；據稱布朗被逮時持有斯坎倫的車鑰匙，他表示案發時和另外兩名同夥開車在費城附近尋找目標，後來才鎖定斯坎倫。
不過布朗聲稱，作案用的手槍並沒有子彈，只是為了嚇人；布朗被捕後寫下給受害者的道歉信，對於他持槍威脅和偷車的行為表達歉意。
其餘的嫌犯包括1名14歲少女和3名分別13、15和16歲的少年，全被指控收受贓物；其中15歲少年還被指控拒捕和毀壞財物罪；由於這四人未成年，警方並未公布他們的身分。
所有嫌犯都來自德拉瓦州威明頓(Wilmington)，他們表示並不知道搶劫的對象是國會議員；除了該名15歲少年遭到拘留，其餘未成年嫌犯皆已獲釋，交給監護人。
斯坎倫形容整起事件仍「讓她相當恐懼」，也非常慶幸沒有人受傷；她表示當歹徒拿槍對著她時，「深怕他們做出比劫車更糟的事」。
斯坎倫也說今年自己已經不是第一次被罪犯攻擊，並引用1月6日當暴民闖入國會時，她也在國會。
拜登總統23日也慰問她，斯坎倫說：「我也向他表達我對槍枝管制法和全國步槍協會(NRA)的挫折感。」
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