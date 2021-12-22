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肯州幸運貓 遇龍捲風9天後「毫髮無傷」回主人身邊

編譯張君堯／即時報導
美國中東部的肯塔基州10日遭遇多起龍捲風攻擊，當地諸多建築皆面目全非，不過近日傳出有人在廢墟中找到幸運存活的小貓，讓人又驚又喜。(美聯社)
美國中東部的肯塔基州10日遭遇多起龍捲風攻擊，當地諸多建築皆面目全非，不過近日傳出有人在廢墟中找到幸運存活的小貓，讓人又驚又喜。(美聯社)

美國肯塔基州10日遭遇多起龍捲風攻擊，當地諸多建築皆面目全非，不過近日傳出有人在廢墟中找到幸運存活的小貓、讓人又驚又喜。

「衛報」報導，男子吉布森（Sonny Gibson）的辦公室在龍捲風中被夷為平地，當他前往殘骸時意外聽到一陣微弱的貓叫聲，這讓他立刻想起辦公室中時常出現的黑貓「麥迪斯」（Madix），而自從龍捲風襲擊過後就再也沒有人見到牠。

吉布森表示，他曾試圖找到黃眼睛的麥迪斯，以前牠喜歡在公司內向吉布森的客戶打招呼，但最終吉布森放棄，他表示「我不知道有什麼東西能在龍捲風和隨之而來的破壞中倖存」。

不過9天後吉布森站在瓦礫中，這才聽到微弱的貓叫聲，他回憶道「我以為聽到貓叫聲、以為是幻覺，但我還是喊出牠的名字，然後牠又叫了一聲回應」。當下吉布森無法立即找到麥迪斯，只能打電話給一些前來幫助搜索的員工，不久後他們在瓦礫下的洞裡發現倖存的麥迪斯。

吉布森表示「把牠抱在懷裡真是一種不可思議的感覺，如果貓真的有9條命，那麼在這9天的時間裡，牠大概用完了8條命」。此外，除了非常飢餓和口渴之外麥迪斯「毫髮無傷」，吉布森現在也把牠帶回家照料。

吉布森表示麥迪斯的故事在當地越來越受歡迎，稱「人們聽到這個故事後都認為是祝福，這樣就可以接受並意識到可怕的情況仍能帶來好的事情，如果這對一個人來說是振奮的，那麥迪斯的倖存就達到目的了」。

龍捲風 肯塔基州

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