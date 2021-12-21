卡車司機肇事判刑110年 430萬人求情 同行抵制科州

26歲卡車司機阿奎萊拉-梅德羅斯駕駛的卡車剎車失靈，導致四死六傷的車禍，上周被判處110年徒刑；超過430萬人透過連署網站Change.org，呼籲科州州長替他減刑。(美聯社)

26歲卡車司機阿奎萊拉-梅德羅斯(Rogel Lazaro Aguilera-Mederos)駕駛的卡車剎車失靈，導致四死六傷的車禍 ，上周遭科羅拉多州法官判處110年徒刑；超過430萬人透過連署網站Change.org聲援阿奎萊拉-梅德羅斯，呼籲科州州長替他減刑。瘋傳於國際版抖音 TikTok的影片顯示，科州卡車駕駛大排長龍，抵制入境科州，以此聲援阿奎萊拉-梅德羅斯。

2019年4月25日，當年23歲的阿奎萊拉-梅德羅斯駕駛的半拖車剎車失靈，行經丹佛西部70號州際公路撞上停止標誌及28輛車，導致四名機車騎士身亡、傷及六人的慘劇。

科州傑佛遜郡(Jefferson County)地方法官瓊斯(Bruce Jones)13日不情願的判處阿奎萊拉-梅德羅斯110年徒刑，因為科州法律要求被告服刑每一罪刑的最低刑期；但法官並不想判他終身監禁。

抖音影片顯示，卡車駕駛拒絕駛進科州，譴責當局不公平且嚴厲的懲罰阿奎萊拉-梅德羅斯。

一名卡車駕駛說：「他們給我每哩5元前往科州，你知道我怎麼回應他們嗎？沒有卡車會去科州，讓我們向國人展示卡車駕駛團結所能達成的事。」

相關影片已在網上流傳數日，但科州汽車 運輸商協會(KMCA)上周末表示，沒有注意到嚴重的抵制行為。

抖音影片顯示，數十輛卡車排成一條長龍，阻礙高速公路，駕駛也拒絕進入科州。

一名駕駛用西班牙文說：「卡車駕駛不去科州，不會有其他駕駛去科州，抱歉，我們挺羅傑(阿奎萊拉-梅德羅斯的名字)。」

另一段影片顯示，參與擋道的駕駛說：「我們是司機，不是兇手。」

許多支持民眾留言響應，但也有人認為這種抵制行為會影響科州的糧食供應。

Change.org連署網站上的聲援敘述呼籲科州州長波利斯(Jared Polis)為阿奎萊拉-梅德羅斯減刑，州長是唯一可以在州層級上，授權減刑的公務人員。

波利斯最近一次減刑是在2020年12月，宣布四項減刑與18項特赦。