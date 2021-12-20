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玩抖音惡作劇 戲稱發動槍擊案 12生被捕 多校停課

編譯柯立偉／綜合19日電
許多學童在抖音上貼出威脅信息，使各地學校和治安單位十分緊張。(美聯社)
許多學童在抖音上貼出威脅信息，使各地學校和治安單位十分緊張。(美聯社)

抖音(TikTok)上的「大膽挑戰」活動向來受到年輕人的喜愛，但玩笑一旦開過頭就不再是玩笑；全美各級學校正因為密西根州數周前的槍擊案繃緊神經，但一些分不清玩笑分際的學生卻為了「大膽挑戰」，在抖音上宣稱「17日將在學校發生槍擊案」不實訊息，而被視為校園安全威脅，全美至少有12名學生因此被捕。

涉案的數十名學生分別來自佛羅里達、康乃狄克、懷俄明、亞利桑納、伊利諾、蒙大拿、紐約、加州、賓州和德州等地，遍及全美各州，許多學校因為這些抖音上的大膽挑戰而於17日請求警方駐校維持安全，甚至乾脆宣布停課。

各地警方表示，就目前掌握到的情資及調查的結果，這些在抖音上發布大膽挑戰的學生都只是出於惡作劇的心態，既不是真的知道有人要在學校發動槍擊案，也沒有真的要在學校大開殺戒的意圖，但也擔心密西根校園槍擊案可能會引起仿效行為；因此聯邦調查局(FBI)已表示：「會審慎對待所有潛在威脅，並與各地執法部門密切合作，評估潛在威脅發動攻擊的可能性。」

密西根州韋恩郡(Wayne)檢察官金姆‧沃斯(Kym Worthy)呼籲父母務必要告訴孩子事態嚴重性，任何威脅校園安全的外在行為舉止都不是一句「我開玩笑的」可以輕描淡寫地揭過；她說：「希望所有為人父母者都可以和孩子談談，讓他們知道這事情很嚴重；即使對他而言只是無傷大雅的玩笑，對其他人並不是。」

對於自家平台成為無聊學生惡作劇的管道，抖音表示目前沒有證據顯示抖音已成為校園暴力的訊息管道，但將會嚴格審查平台上的視頻，不讓鼓動暴力或製造威脅的影片繼續在網上流竄。

抖音發布聲明說：「本公司將嚴肅處理報導所指的威脅，並與執法部門合作調查抖音平台上可能出現的校園暴力訊號；不過目前為止，我們並未發現此類視頻透過抖音平台散布的證據。」

抖音 槍擊 密西根州

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