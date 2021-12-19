11月逮非法移民 同比暴增140%

美國海關及邊境保護局11月截獲的試圖無證入境者，較10月增加近1萬人次，較去年11月更增加了140%。圖為無證客14日在美墨邊界德州艾爾帕索市涉水進入美國。(路透)

根據最新公布的數據，美國海關及邊境保護局(CBP)巡邏人員11月截獲的試圖無證入境者，較10月增加近1萬人次，較去年11月更增加了140%；而2021會計年度，邊防人員截獲的無證入境者達170萬人次，創歷史新高。

邊防人員的報告指出，11 月在美墨邊境 截獲17萬3620人次，較10月截獲的16萬4303人次多近1萬，但低於9月的19萬2001人次，以及8月的20萬9840人次；至於去年11月則截獲7萬2113人次。

另外，11月有12萬7653人越境，較10月增加10%，其中超過一半根據新冠病毒公共衛生命令第42條，被驅逐出境。

在截獲的試圖入境者裡，無人陪同的兒童達1萬3959人次，增加9%。

美國海關及邊境保護局局長麻古斯(Chris Magnus)發聲明表示，CBP人員11月的行動反映了他們防止危險藥物及物品進入社區，並維護邊境安全。

與此同時，拜登 政府提出終止無證移民「留墨待審」(即留在墨西哥)政策，早先被法庭拒絕後，只得執行法庭命令，恢復執行前總統川普這個政策；而參院立法程序官伊莉莎白‧麥唐諾(Elizabeth MacDonough)17日也裁定，民主黨不能將移民改革納入參院正在辯論的重建美好未來」(Build Back Better)法案內。這兩個裁定，對拜登政府的移民政策無疑是個挫敗。

另外，共和黨籍德州 州長艾伯特(Greg Abbott)繼續與拜登政府唱反調，儘管拜登停止川普的邊界圍牆計畫，但艾伯特則自行在德州與墨西哥接壤邊界建圍牆。

艾伯特正實行一個名為「孤星行動」(Operation Lone Star Initiative)計畫打擊無證移民，包括出動德州國民兵及州安全部門人員，也在邊界設置種種障礙，例如貨櫃等來阻擋無證客。

他17日更在推特貼文聲稱，德州已正式開始建造自己的邊界牆，並表示德州議會已通過撥款30億元支持有關計畫。