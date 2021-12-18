投票公司告誹謗求償16億案 福斯要求駁回 法官拒絕

德拉瓦州高等法院的法官16日裁決，拒絕福斯新聞要求駁回多明尼恩投票系統對其求償16億元的誹謗控案。圖為一名員工經過多明尼恩選票掃描機。(美聯社)

德拉瓦州高等法院的法官16日做出裁決，拒絕福斯新聞(Fox News)要求駁回多明尼恩投票 系統(Dominion Voting Systems)對其求償16億元的誹謗控案，允許該案繼續審理，被認為是多明尼恩的重大勝利。

投票機公司多明尼恩指控福斯新聞在2020年大選期間，無端指控其投票機更改選票和操縱選舉。

法官認為多明尼恩有理由提控，認為福斯新聞刻意迴避真相，無論多明尼恩最終能否拿出有力證據來證明，對福斯提議要求法官駁回已不重要，因此，其動議應被拒絕。

多明尼恩今年初對福斯新聞提控，稱其請來朱利安尼等前總統川普 的多位盟友上脫口秀節目大肆散布謠言，指公司的投票機改變了選票結果，將投給川普的票改為支持拜登 ，多明尼恩透過修改投票機的選票，進而操縱選舉。

川普敗選後與其盟友如出一轍，也指責多明尼恩投票機作弊，稱許多州使用了該公司的投票機，導致成千上萬張選票被偷，被轉至拜登的名下，川普還轉發推特說，多明尼恩投票機刪掉了270萬張投給川普的票。

多明尼恩向福斯及其名嘴出示證據，顯示福斯播報的內容不實，福斯也接到司法部、選舉專家和多明尼恩公司的通報訊息，表明沒有選舉舞弊，但福斯仍繼續聲稱投票機涉嫌造假。

法官裁定：「福斯無視大量事實，持續在其廣播、網站和社群媒體散播謠言，多名主播不停地為川普的盟友提供誹謗多明尼恩的舞台。」

福斯在法官裁決後發表聲明，表示將繼續反擊多明尼恩的誹謗控案，「我們與其他新聞機構都大量報導2020年大選，通過深度報導與分析，為觀眾提供觀察選舉的全方位視野。多明尼恩指控我們誹謗毫無根據，違反憲法第一修正案」。

指控福斯誹謗是多明尼恩的許多控案之一，公司還對川普的盟友律師鮑爾和朱利安尼提出誹謗訴訟。

多明尼恩不是控告福斯報導大選的唯一選舉技術公司，Smartmatic公司也控告福斯新聞及其名嘴並求償27億元。