投票公司告誹謗求償16億案 福斯要求駁回 法官拒絕
德拉瓦州高等法院的法官16日做出裁決，拒絕福斯新聞(Fox News)要求駁回多明尼恩投票系統(Dominion Voting Systems)對其求償16億元的誹謗控案，允許該案繼續審理，被認為是多明尼恩的重大勝利。
投票機公司多明尼恩指控福斯新聞在2020年大選期間，無端指控其投票機更改選票和操縱選舉。
法官認為多明尼恩有理由提控，認為福斯新聞刻意迴避真相，無論多明尼恩最終能否拿出有力證據來證明，對福斯提議要求法官駁回已不重要，因此，其動議應被拒絕。
多明尼恩今年初對福斯新聞提控，稱其請來朱利安尼等前總統川普的多位盟友上脫口秀節目大肆散布謠言，指公司的投票機改變了選票結果，將投給川普的票改為支持拜登，多明尼恩透過修改投票機的選票，進而操縱選舉。
川普敗選後與其盟友如出一轍，也指責多明尼恩投票機作弊，稱許多州使用了該公司的投票機，導致成千上萬張選票被偷，被轉至拜登的名下，川普還轉發推特說，多明尼恩投票機刪掉了270萬張投給川普的票。
多明尼恩向福斯及其名嘴出示證據，顯示福斯播報的內容不實，福斯也接到司法部、選舉專家和多明尼恩公司的通報訊息，表明沒有選舉舞弊，但福斯仍繼續聲稱投票機涉嫌造假。
法官裁定：「福斯無視大量事實，持續在其廣播、網站和社群媒體散播謠言，多名主播不停地為川普的盟友提供誹謗多明尼恩的舞台。」
福斯在法官裁決後發表聲明，表示將繼續反擊多明尼恩的誹謗控案，「我們與其他新聞機構都大量報導2020年大選，通過深度報導與分析，為觀眾提供觀察選舉的全方位視野。多明尼恩指控我們誹謗毫無根據，違反憲法第一修正案」。
指控福斯誹謗是多明尼恩的許多控案之一，公司還對川普的盟友律師鮑爾和朱利安尼提出誹謗訴訟。
多明尼恩不是控告福斯報導大選的唯一選舉技術公司，Smartmatic公司也控告福斯新聞及其名嘴並求償27億元。
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