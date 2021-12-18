致命商品？可攜式發電機每年造成70人死亡

國家廣播公司(NBC)、非營利新聞調查組織ProPublica以及德州 論壇報(Texas Tribune)聯合調查報導指出，可攜式發電機(portable generators)散發一氧化碳，平均每年在美國造成70人死亡，數千人受傷，堪稱市面上最危險的致命商品之一；但不少民眾遭逢天災而停電時，仍然把可攜式發電機放在室內空間使用，製造商對於安全措施的改進則腳步緩慢。

報導指出，聯邦政府 早在20年前便對可攜式發電機的一氧化碳風險提出警告，但相關法規卻讓廠商得以自主管理，使得產品安全改善相當有限，消費者死亡案例持續傳出；肯塔基州等地上周受到龍捲風侵襲，數十萬民眾無電可用，可攜式發電機的使用安全再次受到矚目。

颶風艾妲 (Hurricane Ida)今年夏末過境，導致路易斯安納州沿岸地區大停電，當地50歲居民柯里在家得寶(Home Depot)搶購到一部可攜式發電機，專程送到位於傑弗遜區的54歲前妻狄米翠絲‧強生家裡，讓前妻與孩子們有電可用。

柯里幫忙把Briggs & Stratton廠牌的可攜式發電機架設在強生家後院，還教導兒子如何啟動發電機；然而，隔天早晨，強生及分別為17歲、23歲的兩個兒子卻都因為一氧化碳中毒而死亡；消防人員指出，可攜式發電機散發的一氧化碳從住家後門流入，導致母子三人喪生。

報導指出，根據聯邦政府機關的統計數據，可攜式發電機產生的一氧化碳，相當於450輛汽車的廢氣排放，美國平均每年有70人因此死亡，數千人受傷。

專家警告，氣候變遷加上全國基礎建設年久失修等因素，威力越來越強的天災侵襲時，停電時間也越來越長，導致可攜式發電機需求增加。

路易西安納州衛生廳(Louisiana Health Department)指出，艾妲風災期間該州有六人因與可攜式發電機有關的一氧化碳中毒死亡；今年2月德州冬季風暴導致大停電，也有至少十人因此中毒死亡。