真槍當電擊槍誤殺非裔 女警受審落淚：沒想傷害任何人

被控過失殺人的前警員波特，17日在法庭陳述案情時落淚。(美聯社)

疑似誤把手槍當作電擊槍擊 發、殺害非裔青年萊特(Daunte Wright)而被控過失殺人的明尼蘇達前警察 金‧波特 (Kim Potter)17日在法院聽審上落淚，表示她「沒有想要去傷害任何人」，對事件的發生感到「很對不起」。

今年4月11日時，波特與接受她培訓的警察拉奇(Anthony Luckey)查交通違規時攔下萊特，結果發現曾有法官向萊特發出逮捕令卻尚未執行，由於萊特試圖拒捕，波特高呼「泰瑟(Taser，即電擊槍)、泰瑟」，結果打出的卻是實彈，萊特因此喪命。

波特在庭審中表示，開槍的瞬間讓她的記憶出現空白，不記得之後發生什麼事情；波特還說，她無意傷害任何人，甚至要不是因為帶著拉奇，想讓他多多接觸實務，不然她或許也無意攔下萊特的座車，因為新冠疫情期間，車牌過期並不罕見。

波特的辯護律師表示，波特確實「有犯錯」，但是因為另一名警察強森(Mychal Johnson)有遭到萊特開車拖行的危險，故波特當時若使用致命武力應該也是正當的；波特則未在庭審中提到自己「犯了錯」，但對事件發生感到「很對不起」。

波特表示，她確實有受過不同情境下如何合理使用武力的訓練，且是身為警察的「核心訓練」之一；但她也說，她並未實際受過「武器混淆」訓練，相關內容僅止於紙上談兵，而且從警26年來，她從未擊發過電擊槍，只曾用來緩和形勢過。

警察誤將手槍當電擊槍擊發並不常見但仍有前例，一些學者認為，拔槍訓練讓他們的動作已習慣至「根深柢固」的程度，在高壓的環境下，腦中要「拔電擊槍」的聲音可能被「拔槍」的聲音蓋過。

事實上，早在2010年就有學者指出通過適當培訓、實際操演來避免武器混淆的重要性。

檢方指控波特觸犯一級及二級過失殺人罪，前者的刑期在七年以上；全案聽審的證詞將在20日彙整，交由陪審團決定罪名是否成立。