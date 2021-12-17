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被拆散移民家庭訴訟 司法部退出和解談判

色魔艾普斯坦前員工作證 未見麥斯威爾助紂為虐

記者張聲肇／綜合報導
曾在色魔艾普斯坦公司任職的艾斯皮諾莎16日作證表示，她任職期間，從未見艾普斯坦女友麥斯威爾有任何不當行為。圖為素描顯示，辯護律師(左)提問艾斯皮諾莎(右)。(美聯社)
曾在色魔艾普斯坦公司任職的艾斯皮諾莎16日作證表示，她任職期間，從未見艾普斯坦女友麥斯威爾有任何不當行為。圖為素描顯示，辯護律師(左)提問艾斯皮諾莎(右)。(美聯社)

曾在已自殺身亡的色魔艾普斯坦(Jeffrey Epstein)公司任職六年的辛柏莉‧艾斯皮諾莎(Cimberly Espinosa)16日告訴法庭陪審團，她任職期間，從未見艾普斯坦女友麥斯威爾(Ghislaine Maxwell)有任何不當行為；法庭聽審麥斯威爾助紂為虐案，有利被告的證人16日開始出庭作證。

55歲的艾斯皮諾莎也以被告麥斯威爾的證人身分表示，見過本案原告之一，說1990年代末，她見過化名為「珍」(Jane)的原告幾次，到艾普斯坦在紐約麥迪遜大道的辦公室；珍的媽媽告訴辦公室員工，她女兒是艾普斯坦的乾女兒，也因此「極受尊敬」。而珍和艾普斯坦的互動予人的印象是兩人「情同父女」，艾斯皮諾莎說。

曼哈頓檢方已結束做為公訴人的傳訊檢方證人作證的過程。被告麥斯威爾的律師16日起傳訊對自己有利的證人出庭向陪審團作證自辯。

艾斯皮諾莎在曼哈頓聯邦法院作證時對陪審團說，從1996年到2002年，她擔任麥斯威爾助理，幫她管理艾普斯坦多處高檔房地產，「我很尊敬她。」

被告律師提問完畢後，原告律師只提出一個問題：艾斯皮諾莎有沒有在艾普斯坦私人宅邸工作過？所獲答案是，「不曾。」原告律師想藉此讓陪審團員了解艾斯皮諾莎在本案中，是個「不相干的證人」。

陪審團接著聆聽四名原告的指控，包括「珍」的證詞，內容都是她們十幾歲就成為這對淫魔男女搭檔性虐待的受害者；英國社交名媛出身的麥斯威爾委任的律師說，麥斯威爾不該承受色魔的罪責。

原告證人出庭作證總共才兩個禮拜，被告方可能僅有兩天可以做證，兩造都不事先說明原因，盡量讓證人出庭順暢進行，因此審判庭聽審時間，比預期的六周要短得多。

檢方指控現年59歲的麥斯威爾招募、訓練少女，任艾普斯坦淫虐，但她矢口否認，拒不認罪。

被告證人作證既已開始，各方不禁猜疑，麥斯威爾本人會不會出庭，為自己辯護；美聯社報導指出，類似案件幾乎絕無僅有，因為被告親自出庭是一大豪賭。

艾普斯坦於2019年在獄中自殺。

艾普斯坦 曼哈頓 房地產

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