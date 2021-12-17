溫斯坦定罪性侵 上訴法院質疑「檢方納入偏見證詞」

好萊塢製片溫斯坦去年被紐約州最高法院陪審團裁定性侵、性犯罪罪名成立，但紐約中級上訴法院15日質疑定罪。(美聯社)

好萊塢色魔製片溫斯坦(Harvey Weinstein)去年被紐約州最高法院陪審團裁定性侵 、性犯罪罪名成立，但紐約中級上訴法院(intermediate appeals court)15日質疑曼哈頓 檢方納入「令人難以置信的偏見證詞」做為起訴事由，但提供證詞的婦女所言卻不在檢方刑事調查範圍內；美聯社報導分析，溫斯坦案判決恐將因此出現變數。

溫斯坦性侵案的主審法官勃克(James Burke)去年同意檢方可以使用對溫斯坦提出性侵指控的三名婦女證詞，檢察官 因此掌握能夠在溫斯坦作證時針對不當行為提出交叉質問的證據，但這三名證人的證詞卻不在檢方調查範圍之內。

紐約中級上訴法院五位法官組成的審議庭如今卻對勃克的作法表示無法認同，其中幾位法官對於推翻溫斯坦定罪判決並下令全案重審，抱持開放態度；美聯社報導，紐約中級上訴法院預訂明年1月做出決定。

報導指出，法官莎莉‧曼沙尼特‧丹尼爾斯(Sallie Manzanet-Daniels)對於曼哈頓檢察官的批評尤其強烈；她指出，檢方從額外證人(additional witnesses)作證內容中，搜集了大量「令人難以置信的偏見證詞」，累積有關溫斯坦言行舉止的許多細節，包括枯燥乏味、與性關係無關的內容，顯然沒有必要。

對於曼哈頓地區檢察官辦公室律師請求上訴法院維持溫斯坦定罪判決，曼沙尼特‧丹尼爾斯反駁說道：「且讓我們煽動陪審團員情緒，告訴他們溫斯坦曾經在一次會議裡動手打了胞弟。我看不出來這當中是如何掌握平衡拿捏的。」

現年69歲的溫斯坦遭控2006年性攻擊電視節目「決戰時裝伸展台」(Project Runway)製作助理咪咪‧海里(Mimi Haley)、2013年性侵女星潔西卡‧曼恩(Jessica Mann)，2020年2月被法院裁定罪名成立；可能面臨終身監禁的掠奪性攻擊(predatory sexual assault)罪名，陪審團則裁定無罪。