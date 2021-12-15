攜槍、大批彈藥嗆殺波洛西 喬州男判刑28月

喬治亞州男子小梅雷迪斯14日被判28個月監禁。(取自臉書)

今年1月國會暴動前夕，開車跨越多州並且攜槍揚言要殺死眾院 議長南西·波洛西 的喬治亞州男子小梅雷迪斯(Cleveland Meredith Jr.)，14日被判28個月監禁，但他因已經在押而減掉11個月的刑期。

梅雷迪斯在趕往華府 的路上因汽車拋錨，錯過了1月6日的衝擊國會行動，但他7日即被母親舉報，成為最早被控參與國會暴亂的人之一；他到華府後下榻在距國會僅一哩的酒店，警方接到舉報後，從他的車裡搜到一把短槍、一支長槍及數千發子彈。

梅雷迪斯9月針對發出威脅簡訊，想殺死波洛西等人認罪。

法官在量刑聽證會上說：「事實清楚地表明，響應落敗候選人的號召而衝擊國會和威脅他人，既毫無道理也絕非愛國行為，用槍口逼迫取消投票結果，與我們國家的法律絕然相反。」

多人因為衝擊國會和威脅國會議員而受到指控，但梅雷迪斯是第二個被判刑的人，他和許多被告相信陰謀者Q(QAnon)的陰謀論及選舉詐欺的不實指控；梅雷迪斯在認罪協議中承認，暴動的次日他發簡訊稱準備趁出席波洛西的活動之機，在直播電視鏡頭前，用槍殺波洛西。

他的簡訊還說，要殺掉的人包括華盛頓市長等人，「預計未來12天，美國將有許多人喪命」。

在被親友質問時，梅雷迪斯表示，他發的簡訊是出於好玩，「那天我有點失控，如果波洛西受到威嚇，我向她道歉。」他並且強調：「這不是真實的我，我也不想成為那樣的人。」他稱已厭惡政治，出獄後準備接受治療。

梅雷迪斯的父母和兩位友人出席聽證時表示，他以前不是這樣，被洗腦後才相信了QAnon。一名友人說，他聽梅雷迪斯第一次說起QAnon時，「我就應幫助他，他需打消QAnon的念頭」。

梅雷迪斯的父親說，兒子沈溺於QAnon，希望他能擺脫；母親也表示，兒子沒趕上衝擊國會是上帝的旨意，她之所以向聯調局(FBI)舉報，是因為「要拯救他的性命」。