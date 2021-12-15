少年犯被判241年服刑24年將假釋 當年法官：悔重判

1997年因持槍搶劫等控罪被判241年監禁的波斯提克，終將獲假釋出獄。圖為他2014年在獄中的照片。(美聯社)

1997年，時年18歲的密蘇里州 少年波斯提克(Bobby Bostic)因1995年16歲時的綁架、持槍搶劫及多起傷害罪，獲判241年監禁，到120歲才有機會假釋，形同終老獄中；但受惠於共和黨籍州長帕森(Mike Parson)於8月簽署的法，行為時未成年且非犯殺人罪者，服刑15年後均應獲得假釋機會，波斯提克及另外約100位青少年重刑犯有望盡速獲釋。

近年來司法體系開始反思對非殺人犯的未成年犯課以重刑的必要性，波斯提克的案件也成為密蘇里州相關機關檢討量刑輕重時的經典教材；當年本案承審法官伊芙琳．貝克(Evelyn Baker)就曾向華盛頓郵報表示，她相當後悔當時的決定。

密蘇里州已退休的法官貝克，後悔1997年時判處持槍搶劫的青少年犯波斯提克241年監禁。圖為她2004年檔案照。(美聯社)

她說：「對於無法為自己的行為負全責的未成年行犯課以重刑，既愚蠢又不正義；但很遺憾的是，包含密蘇里州在內全美多州仍迷信亂世用重典的錯誤教條。」

已退休 的貝克法官的見解在司法界獲得廣大迴響，全美各級檢察官、刑事庭法官，甚至聯邦調查局(FBI)警探等刑事案件偵審人員，都呼籲聯邦最高法院應待未成年犯以寬和；聯邦最高法院也在2010年下達裁定，指示「以殺人罪以外罪名定罪的未成年人，在獄中有峻悔實據者，應予假釋出獄的機會。」

美國公民 自由聯盟(ACLU)密蘇里分會也準備好要協助這些假釋犯重回社會生活，ACLU於13日發表聲明：「包含波斯提克在內約100名被判處重刑的青少年犯將在近日假釋出獄，本分會將為他們提供相關課程，協助他們盡速適應並融入現代生活。」

ACLU密蘇里分會主任羅瑟特(Tony Rothert)說：「社會對少年犯不可能悔過的偏見，仍在深深折磨著每位因年少輕狂而入獄服刑，卻已改過自新的少年犯；波斯提克在獄中的良好表現，無疑正向世人說明不應以青少年時期的表現論斷人成年以後行為的道理。」