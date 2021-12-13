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「今天真愉快」被判30天 國會暴動者量刑參考社群發文

編譯洪毅／綜合12日電
1月6日國會暴動事件當天，許多參與民眾在現場持手機自拍。(美聯社)
1月6日國會暴動事件當天，許多參與民眾在現場持手機自拍。(美聯社)

1月6日國會暴動事件的審判進行中，目前約700人遭到起訴，逾50人被判刑，其中社群平台上的發文不只可用來尋找疑犯、當作呈堂證供，更可從發文看出參與者的態度，成為其中至少28份判決中，檢察官請求從重量刑的依據之一。

彼得森(Russell Peterson)就是其中一位，衝入國會大廈之後，彼得森在臉書上說：「今天一整個愉快，哈哈哈」而這句話，也成為他被判監禁30天的依據之一。

法官艾咪‧傑克森(Amy Jackson)表示，「lol」的字眼讓她感到很不舒服，因為國會暴動這件事一點都不有趣，躲在房內、桌下的人們也不可能笑開懷；故有這樣的發文還想從輕發落，以她來說是「極端困難」的事情。

多娜‧比瑟(Dona Bissey)原先遭檢察官求處緩刑，但法官坦雅‧裘特康(Tanya Chutkan)卻判她監禁14天，理由也是因為她在暴動後逾推特上說：「這是1814年英軍攻陷以來，國會大廈第一次被破壞！」

裘特康表示，比瑟回家後不但沒有感到後悔自責，還慶祝之，並將自己參與的行動與推翻政府的作法相提並論。

馬奎茲(Felipe Marquez)則是個被從輕發落的特例，暴動之後，他在Youtube上發布一段影片，將他的經歷唱成一段饒舌歌，說自己在裡面自拍，還對警察拳頭相向。

檢察官求處馬奎茲120天監禁，但是法官康崔拉斯(Rudolph Contreras)卻只判居家監禁90天，並強制接受心理治療，因為那段影片讓他「相信你確實有頗為嚴重的問題有待解決」，是他做此判決的重要依據之一。

不過也有法官持懷疑的立場，例如沃頓(Reggie Walton)看到被告蘿莉‧文森(Lori Vinson)在臉書上發布影片，表示以參與暴動自豪後說，情緒有時讓人失去理智，做出愚蠢之事，但這是否構成讓一個人入獄的理由，也是很難確定的事情。

檢察官求處文森監禁30天，但沃頓宣判其緩刑五年，需繳納5000元罰金及參與120小時社區服務。

除社群平台上的發文外，司法部給檢察官的量刑指引中，建議參照的還有是否涉及暴力、破壞、滅證、是否有悔意、如何進入國會大廈、以及在國會內的逗留時間等。

檢察官 社群 臉書

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