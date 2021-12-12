我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國演員涂們61歲病逝 曾在金馬獎喊「中國台灣」

假冒原住民賣藝術品 2藝術家挨告

編譯郭宣含／綜合11日電
52歲拉斯被控「印地安藝術和手工藝品法」。(取自Instagram)
52歲拉斯被控「印地安藝術和手工藝品法」。(取自Instagram)

兩名藝術家被控違反「印地安藝術和手工藝品法」(Indian Arts and Crafts Act)的聯邦罪，他們偽造原住民傳統，在西雅圖市區畫廊中，不當陳述並販售美國或阿拉斯加原住民的藝品。

52歲拉斯(Lewis Anthony Rath)和67歲的范戴克(Jerry Chris Van Dyke)分別被控違反「印地安藝術和手工藝品法」。

67歲的范戴克被控「印地安藝術和手工藝品法」。(取自Instagram)
67歲的范戴克被控「印地安藝術和手工藝品法」。(取自Instagram)

根據司法辦公室，拉斯謊稱是聖卡洛斯阿帕契部落(San Carlos Apache Tribe)的成員，范戴克則假稱來自內茲珀斯部落(Nez Perce Tribe)；他們的商品包括面具、圖騰柱和吊飾，2019年曾在派克市場(Pike Place Market)的「渡鴨巢的珍寶」店(Raven's Nest Treasure)，以及西雅圖海濱「老古玩店」(Ye Olde Curiosity Shop)中販售。

美國魚類及野生動物管理局(U.S. Fish and Wildlife Service)執法辦公室人員葛雷斯(Edward Grace)在新聞稿中表示：「他們害市面充斥假北美原住民藝術和工藝品，欺騙消費者，損害北美原住民藝術家的生計以及原住民文化。」

拉斯和范戴克10日下午在聯邦地方法院出庭，他們的律師並未評論兩人犯罪。

當局表示，他們展開調查，是因為內政部「印地安藝術與工藝委員會」(Indian Arts and Crafts Board)收到申訴，其中指出拉斯和范戴克假稱是經登記的部落成員。

拉斯被控不當呈現印地安製品共四項罪名，刑期最高可達5年；范戴克則有兩項相同罪名。拉斯還面臨非法持有金鷹和候鳥部分身體的輕罪。

「渡鴨巢的珍寶」店長史坦布律克(Matthew Steinbrueck)表示，這兩名藝術家自稱部落成員，他相信他們，他不是故意賣贗品。

不過范戴克告訴調查人員，就是史坦布律克提議要假冒原住民賣藝術品；史坦布律克否認，並稱范戴克是為了減輕罪責才有此說法。

原住民 西雅圖 內政部

上一則

護欄安全評估實驗 8萬磅油罐車時速50哩衝撞

下一則

抗議行動中暴力傷人 1「驕傲男孩」被判刑10年

延伸閱讀

英國外相主持G7部長會議 籲團結對抗威權主義

英國外相主持G7部長會議 籲團結對抗威權主義
16個月前才調漲 新州兩大收費公路 元旦漲價3%

16個月前才調漲 新州兩大收費公路 元旦漲價3%
英國外相籲自由世界停止向內看 積極應對中俄

英國外相籲自由世界停止向內看 積極應對中俄
哥大博士生 公園遭捅死…黑幫分子當晚落網 已被抓過11次

哥大博士生 公園遭捅死…黑幫分子當晚落網 已被抓過11次

熱門新聞

肯塔基州10日深夜至11日遭龍捲風襲擊，圖為梅菲爾德市在風災後的空拍圖。（歐新社）

龍捲風襲中西部逾80死 肯州工廠已79人喪命

2021-12-11 20:42
美國消費者物價指數仍持續上漲。圖為紐約市民眾在街頭水果攤選購水果。（Getty Images）

美國萬物齊漲 揭開商家變相漲價5大策略

2021-12-05 11:15
加州開始放發新一輪紓困金。圖為州長紐森今年5月宣布加州經濟復甦計畫記者會，內容包括發放紓困金。(Getty Images)

加州發新一輪紓困金 單筆600-1100元

2021-12-04 19:06
據KBJR報導，明尼蘇達雙港市9日傍晚6時左右，發生一起死亡車禍，死者為22歲的Qike Xu。（截自社群媒體）

明州高速路逆行撞貨車 中國留學生1死4傷

2021-12-11 20:06
35--新冠病例研究顯示，Omicron與HIV之間可能有關聯。專家指出，應對措施應是增加整體疫苗接種、以減緩新冠病毒傳播，同時治療愛滋病毒以防止新變種病毒發展。(美聯社)

史丹福報告：Omicron恐與愛滋病毒有關

2021-12-08 23:39
挪威郵輪公司旗下的「挪威逍遙號」。(美聯社資料照)

挪威逍遙號郵輪爆10人染疫 今載3千多人回美

2021-12-05 11:28

超人氣

更多 >
龍捲風襲中西部逾80死 肯州工廠已79人喪命

龍捲風襲中西部逾80死 肯州工廠已79人喪命
明州高速路逆行撞貨車 中國留學生1死4傷

明州高速路逆行撞貨車 中國留學生1死4傷
世界晚報／20歲華男被逮 涉嫌超速撞死亞馬遜華女高管

世界晚報／20歲華男被逮 涉嫌超速撞死亞馬遜華女高管
2021通膨大考你PASS了嗎？3難題當掉一堆人

2021通膨大考你PASS了嗎？3難題當掉一堆人
英女王為保皇室永存 決心在離世前切割不肖孫哈利？

英女王為保皇室永存 決心在離世前切割不肖孫哈利？