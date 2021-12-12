假冒原住民賣藝術品 2藝術家挨告

52歲拉斯被控「印地安藝術和手工藝品法」。(取自Instagram)

兩名藝術家被控違反「印地安藝術和手工藝品法」(Indian Arts and Crafts Act)的聯邦罪，他們偽造原住民 傳統，在西雅圖 市區畫廊中，不當陳述並販售美國或阿拉斯加原住民的藝品。

52歲拉斯(Lewis Anthony Rath)和67歲的范戴克(Jerry Chris Van Dyke)分別被控違反「印地安藝術和手工藝品法」。

67歲的范戴克被控「印地安藝術和手工藝品法」。(取自Instagram)

根據司法辦公室，拉斯謊稱是聖卡洛斯阿帕契部落(San Carlos Apache Tribe)的成員，范戴克則假稱來自內茲珀斯部落(Nez Perce Tribe)；他們的商品包括面具、圖騰柱和吊飾，2019年曾在派克市場(Pike Place Market)的「渡鴨巢的珍寶」店(Raven's Nest Treasure)，以及西雅圖海濱「老古玩店」(Ye Olde Curiosity Shop)中販售。

美國魚類及野生動物管理局(U.S. Fish and Wildlife Service)執法辦公室人員葛雷斯(Edward Grace)在新聞稿中表示：「他們害市面充斥假北美原住民藝術和工藝品，欺騙消費者，損害北美原住民藝術家的生計以及原住民文化。」

拉斯和范戴克10日下午在聯邦地方法院出庭，他們的律師並未評論兩人犯罪。

當局表示，他們展開調查，是因為內政部 「印地安藝術與工藝委員會」(Indian Arts and Crafts Board)收到申訴，其中指出拉斯和范戴克假稱是經登記的部落成員。

拉斯被控不當呈現印地安製品共四項罪名，刑期最高可達5年；范戴克則有兩項相同罪名。拉斯還面臨非法持有金鷹和候鳥部分身體的輕罪。

「渡鴨巢的珍寶」店長史坦布律克(Matthew Steinbrueck)表示，這兩名藝術家自稱部落成員，他相信他們，他不是故意賣贗品。

不過范戴克告訴調查人員，就是史坦布律克提議要假冒原住民賣藝術品；史坦布律克否認，並稱范戴克是為了減輕罪責才有此說法。