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中國演員涂們61歲病逝 曾在金馬獎喊「中國台灣」

5中國留學生明尼蘇達州車禍 1死4傷

編譯孫梁／綜合11日電

明尼蘇達州雙港鎮(Two Harbors)9日晚發生一起逆向行駛導致的致命車禍，一輛多功能車上的22歲中國女留學生徐綺柯(Qike Xu，音譯，以下皆同)身亡，另外四人受傷。車上五人都是中國留學生，除徐綺柯外，其餘四人均23歲，分別是蕭岳元(Xiao Yueyuan)、方喬伊(Joy Fang)、雷松翰(Lei Songhan)和張萱茵(Zhang Xuanyn)，四人被送到Duluth鎮的St. Luke醫院救治，沒有生命危險，相撞的小貨車司機也在同一家醫院治療傷勢。

據報導，9日晚6時16分許，蕭岳元駕駛2016年款的凌志(Lexus)多功能車在61號公路的逆行車道上向北行駛，在Scenic Drive附近迎頭撞上向南行駛的2012年款GMC小貨車。徐綺柯沒繫安全帶，不幸死在乘客座位上。小貨車司機是44歲的威德爾(Clifford Weidell)。

明州州警在調查這起事故，表示酒精不是車禍的因素，目前沒說會不會對司機提出指控，也沒說事故死傷者的居住地址。

聯邦公路管理局(FHWA)的資料顯示，全國每年約400人死於逆行釀成的車禍。此類事故的絕大多數原因是司機的錯誤，但也可能是酒駕、駕駛分心、路標不清和司機迷困所造成。

車禍律師康蒂絲·邦德(Candice Bond) 表示，對雙港鎮這起逆行車禍應進行獨立調查，並保留證據，「除了警方報告外，律師還要分析車禍的原因，聘請專業證人，檢查司機的背景調查情況，找到證人和查看保險的適用範圍。作為當事人的維權者，律師可為受害家庭提供指導，保護他們的合法權利。」

律師認為，徐綺柯的家人有權索求過失致死賠償，要求補償失去親人的損失、喪葬費、喪失親人的痛苦和精神壓抑。邦德律師事務所的人員說：「失去親人的親友將經歷極度的悲痛和壓抑，維權很重要，過失致死的律師可提供幫助。」

車禍 中國留學生 明州

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