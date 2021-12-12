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中國演員涂們61歲病逝 曾在金馬獎喊「中國台灣」

抗議行動中暴力傷人 1「驕傲男孩」被判刑10年

編譯洪毅／綜合11日電
德州51歲男子史溫尼2001年在波特蘭的抗議現場中被控行使暴力傷人，10日遭判10年徒刑。(Getty Images)
德州51歲男子史溫尼2001年在波特蘭的抗議現場中被控行使暴力傷人，10日遭判10年徒刑。(Getty Images)

來自德州、自稱是極端組織「驕傲男孩」(Proud Boys)成員，並以「信奉白人民族主義、愛國的自命執法牛仔」自居的51歲男子史溫尼(Alan Swinney)因為在波特蘭的抗議現場中行使暴力，還有人因此眼部重傷等罪名，10日遭判10年徒刑。

紐約時報報導，檢方指控於去年8月15日及22日時，趁著當時因佛洛伊德(George Floyd)遭前警察沙文(Derek Chauvin)跪壓致死而引發的數起抗議中，率領一小群志同道合的夥伴在波特蘭的抗議現場，進行各種暴力行為。

這群團夥的暴力行為包括隨意噴灑防熊噴霧，將已上膛的手槍對準人群，或向人群掃射漆彈等，史溫尼就曾向一位民眾的頭部發射漆彈，導致該民眾眼部嚴重受傷。

史溫尼自稱的驕傲男孩同樣惡名昭彰，以暴力形式宣揚極右思想，極可能也涉入1月6日的國會暴動事件。

檢方表示，史溫尼在社群平台上，打著「反左」、「反安提法(Antifa)」的旗幟，招募近似於民兵的組織，與他自認是「內戰」的事件戰鬥，在波特蘭的數起示威事件中，以「言論自由」、「支持警察」等名義行使暴力。

檢方表示，史溫尼曾致信被控謀殺罪成立的沙文說：「我們的國家有太多佛洛伊德，是時候該清理家園了」，而在審訊期間，史溫尼將所有反對他的人都貼上「恐怖分子」的標籤，甚至很「樂見」那些人受到傷害。

檢方表示，從史溫尼的社群發文、到聽審會上的證詞，都表明他沒有悔意，不願痛改前非。

雖然史溫尼的律師維斯托(Joseph Westover)將他的行為描述成「對『受鼓動而試圖傷害他的人』的正當防衛」；但是陪審團仍認定，對史溫尼的二級攻擊、四級攻擊、非法持武等11項罪名皆成立，並在10日遭判10年徒刑。

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