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FBI破俄駭客網路勒贖攻擊 查獲230萬加密幣

編譯陳韻涵／綜合10日電

日前公布的法院文件顯示，聯邦調查局(FBI)8月查獲俄羅斯公民希克林(Aleksandr Sikerin)的加密貨幣帳戶，他透過勒索軟體攻擊賺取暴利，該帳戶不法所得市值約230萬元。

司法部在德州達拉斯北區法院提訴的文件顯示，希克林上次為調查人員所知的駐點位於聖彼得堡(St. Petersburg)，他與俄國惡名昭彰的駭客組織「REvil」有關聯，REvil造成美國企業數百萬元的損失。

司法部聲明表示，希克林的加密貨幣帳戶已由FBI接手掌控，「可溯及他發動的駭攻」。

此次破案是美國執法部門努力對抗俄國及東歐網路犯罪組織，透過勒索軟體攻擊美國基礎建設以獲取資金來源的其中一項調查。

司法部11月即已宣布在另一場調查行動中，扣押價值超過600萬元的加密貨幣勒索贖款，此帳戶為俄國公民波利安尼(Yevgeniy Polyanin)所有。

波利安尼被指控發動約3000次勒索軟體攻擊，受害對象包括德州的執法機關和市政當局。

訴狀指出，執法人員查獲的贓款只占REvil成員在2019年4月到2021年7月駭攻的冰山一角，其受害者付贖金額逾2億元。

網安企業邁克菲(McAfee)兩年多來辨識出許多人共用的加密貨幣帳戶，其中不少使用者與REvil有關係。

美國強力打擊網路攻擊，部分勒索軟體駭客依然在俄國逍遙度日，俄國與美國之間沒有引渡協議。

FBI已對波利安尼發出通緝令，「認為他人在俄國」且「可能」藏身西伯利亞城市巴諾爾(Barnaul)。

俄國 貨幣 司法部

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