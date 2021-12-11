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海豹部隊隊長 快速繩降訓練意外墜落不治

編譯陳韻涵／綜合10日電
海豹八隊隊長布爾喬瓦中校在4日的快速繩降訓練中意外墜落，7日傷重不治，得年43歲。（美聯社）
海豹八隊隊長布爾喬瓦中校在4日的快速繩降訓練中意外墜落，7日傷重不治，得年43歲。（美聯社）

海軍表示，海豹八隊(SEAL Team 8)隊長布爾喬瓦中校(Cmdr. Brian Bourgeois)在4日的快速繩降訓練中意外墜落，7日傷重不治，年僅43歲；軍方已著手調查意外發生的原因。

海軍聲明表示，布爾喬瓦4日在維吉尼亞海灘(Virginia Beach)附近演練快速繩降時發生意外，這類訓練操演官兵從直升機等高處迅速垂降；布爾喬瓦7日在維尼亞州諾福克郡(Norfolk)的諾福克聖塔拉軍醫院去世；軍方表示將在「適當時機」公布調查結果。

海軍特戰隊司令霍華德少將(Rear Adm. H.W. Howard III)在聲明中向布爾喬瓦的親屬致哀，允諾海軍社群將終身支持他的家人；布爾喬瓦身後留下妻子和五個小孩。

霍華德形容，布萊恩是最佳領袖之一，同袍將懷念他充滿魅力的領導風範、符合規章的忠誠管理風格，並延續他的遺緒。

美國海軍研究協會新聞(USNI News)報導，布爾喬瓦2001年5月從海軍學院畢業，曾在海軍學院預備學校(Naval Academy Preparatory School)教書一年，並在水面作戰軍官學校(Surface Warfare Officer School)進修，隨後登上黑鷹號獵雷艦(USS Black Hawk MHC-58)服役。

他在兩年任務期滿後，回到水面作戰軍官學校，2004年8月加入海軍基本特戰訓練(Naval Basic Special Warfare Training)體系；2006年2月首度分發至特戰小隊，2017年9月1日升中校，軍旅生涯超過20年，曾獲銅星勳章等殊榮。

海軍第二特戰群指揮官魏勒比上校(Capt. Donald G. Wetherbee)表示，「這起意外讓所有人感到沉痛，布萊恩是傑出的領導者、負責任的父親、丈夫和朋友，此意外是對所有認識他的人的巨大損失，我們會非常懷念他」。

社群 維吉尼亞

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