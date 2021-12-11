遭竊商品遭匿名網拍 20家零售業執行長籲國會介入解決

20家知名零售業執行長聯名致函國會領袖指出，門市分店裡遭到偷竊的商品，成為匿名店家在網路販賣的物件。(Getty Images)

包括目標超商 (Target)、克羅格超市(Kroger)、百思買(Best Buy)及諾斯通百貨公司(Nordstrom)在內的20家知名零售業 執行長，9日聯名致函國會參、眾兩院領袖指出，門市分店裡遭到偷竊的商品，如今紛紛成為匿名店家在網路上的販賣物件，零售業遭到組織犯罪鎖定的問題嚴重，請求國會介入並協助解決。

根據媒體報導，擁有實體店面的目標超商、CVS健康集團(CVS Health)、家得寶(Home Depot)等知名零售業者，在犯罪集團鎖定之下經常面臨商品遭竊問題，估計每年因此損失數十億元。

零售業執行長在致函給眾院 議長波洛西、參院多數黨領袖舒默、眾院少數黨領袖麥卡錫、參院少數黨領袖麥康諾的聯名信中指出，現行法規對於第三方銷售平台的管理「缺乏透明化」，是導致零售業者遭到犯罪集團鎖定且亂象層出不窮的主要原因。

信中寫道，兩黨國會議員應該通過立法禁止匿名網路店家從事非法生意，規範網路銷售平台必須對於「大量販賣商品的第三方店家」進行身分認證。

參與聯名信的零售業執行長還包括Rite Aid、Dollar General、AutoZone、Petco、Ulta Beauty等，以及零售業領袖協會(Retail Industry Leaders Association)主席道吉(Brian Dodge)。