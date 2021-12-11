我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

大突破…阿桑吉可引渡美受審 不押入重刑犯監獄

日擬與美同步調 不派部長級官員出席北京冬奧

遭竊商品遭匿名網拍 20家零售業執行長籲國會介入解決

記者顏伶如／綜合報導
20家知名零售業執行長聯名致函國會領袖指出，門市分店裡遭到偷竊的商品，成為匿名店家在網路販賣的物件。(Getty Images)
20家知名零售業執行長聯名致函國會領袖指出，門市分店裡遭到偷竊的商品，成為匿名店家在網路販賣的物件。(Getty Images)

包括目標超商(Target)、克羅格超市(Kroger)、百思買(Best Buy)及諾斯通百貨公司(Nordstrom)在內的20家知名零售業執行長，9日聯名致函國會參、眾兩院領袖指出，門市分店裡遭到偷竊的商品，如今紛紛成為匿名店家在網路上的販賣物件，零售業遭到組織犯罪鎖定的問題嚴重，請求國會介入並協助解決。

根據媒體報導，擁有實體店面的目標超商、CVS健康集團(CVS Health)、家得寶(Home Depot)等知名零售業者，在犯罪集團鎖定之下經常面臨商品遭竊問題，估計每年因此損失數十億元。

零售業執行長在致函給眾院議長波洛西、參院多數黨領袖舒默、眾院少數黨領袖麥卡錫、參院少數黨領袖麥康諾的聯名信中指出，現行法規對於第三方銷售平台的管理「缺乏透明化」，是導致零售業者遭到犯罪集團鎖定且亂象層出不窮的主要原因。

信中寫道，兩黨國會議員應該通過立法禁止匿名網路店家從事非法生意，規範網路銷售平台必須對於「大量販賣商品的第三方店家」進行身分認證。

參與聯名信的零售業執行長還包括Rite Aid、Dollar General、AutoZone、Petco、Ulta Beauty等，以及零售業領袖協會(Retail Industry Leaders Association)主席道吉(Brian Dodge)。

零售業 超商 眾院

上一則

海豹部隊隊長 快速繩降訓練意外墜落不治

下一則

發現湖木教堂失竊60萬元 工人獲2萬元獎金

延伸閱讀

遭竊商品被匿名店家上網販賣 20家零售業籲國會介入

遭竊商品被匿名店家上網販賣 20家零售業籲國會介入
眾院查國會暴動…川普興訟阻調檔 上訴法院駁回

眾院查國會暴動…川普興訟阻調檔 上訴法院駁回
CVS：網路易銷贓 助長商店打劫

CVS：網路易銷贓 助長商店打劫
拜登民企疫苗接種令 參院52：48推翻 但眾院不看好

拜登民企疫苗接種令 參院52：48推翻 但眾院不看好

熱門新聞

美國消費者物價指數仍持續上漲。圖為紐約市民眾在街頭水果攤選購水果。（Getty Images）

美國萬物齊漲 揭開商家變相漲價5大策略

2021-12-05 11:15
加州開始放發新一輪紓困金。圖為州長紐森今年5月宣布加州經濟復甦計畫記者會，內容包括發放紓困金。(Getty Images)

加州發新一輪紓困金 單筆600-1100元

2021-12-04 19:06
遭控四項過失殺人罪的詹姆斯(左)、珍妮佛(右)夫婦，目前下落不明。(WDIV視頻截圖)

密州校園濫殺 兇嫌父母被控罪 雙雙逃逸 警緝捕

2021-12-03 15:59
35--新冠病例研究顯示，Omicron與HIV之間可能有關聯。專家指出，應對措施應是增加整體疫苗接種、以減緩新冠病毒傳播，同時治療愛滋病毒以防止新變種病毒發展。(美聯社)

史丹福報告：Omicron恐與愛滋病毒有關

2021-12-08 23:39
挪威郵輪公司旗下的「挪威逍遙號」。(美聯社資料照)

挪威逍遙號郵輪爆10人染疫 今載3千多人回美

2021-12-05 11:28
喬治亞州特魯普郡警方接到線報，從溪水中撈出一輛車，發現1974年22歲失蹤大學生當時駕駛的車輛及車內人骨， 使45年多前的失蹤懸案告破。（特魯普郡警長辦公室提供）

阿州45年懸案突破 警發現失蹤大學生車輛 車上有人骨

2021-12-08 21:17

超人氣

更多 >
英國威廉凱特公布全家福聖誕卡 三個孩子可愛討喜

英國威廉凱特公布全家福聖誕卡 三個孩子可愛討喜
老花眼能治療 新型眼藥水上市 30天用量約80美元

老花眼能治療 新型眼藥水上市 30天用量約80美元
遭竊商品被匿名店家上網販賣 20家零售業籲國會介入

遭竊商品被匿名店家上網販賣 20家零售業籲國會介入
涉性虐致死女友 華男被訴二級謀殺等罪 最高恐囚25年至終身

涉性虐致死女友 華男被訴二級謀殺等罪 最高恐囚25年至終身
紐約重啟口罩令 不查疫苗場所施行 下周一生效

紐約重啟口罩令 不查疫苗場所施行 下周一生效