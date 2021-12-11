賄賂入學案 華商認罪罰款7.5萬 換取短刑期或緩刑

大學賄賂入學案最後一名華人學生家長承認付給南加大入學顧問辛格（圖）7萬5000元，要他賄賂考試官員，設法竄改兒子的試卷答案。(Getty Images)

大學入學賄賂案最後一名涉案家長、華商陳一新(I-Hsin"Joey" Chen，音譯)願意認罪、繳納7萬5000元罰款，換取縮短牢期或緩刑。

波士頓聯邦檢察官9日表示，加州 新港灘海運倉儲業者陳一新將承認犯「電匯詐欺 」及「誠信服務電匯詐欺」(honest services wire fraud)罪，換取坐牢九周的刑期。

檢方說，雙方認罪協議包括緩刑一年、100小時社區服務和繳納7萬5000元罰款。

檢方調查證實，現年67歲的陳一新給南加大 入學顧問辛格(William Singer)7萬5000元，要他賄賂考試官員，設法竄改兒子的試卷答案，以便提高分數。

辛格和涉案考官已另行認罪，等待審判。

包括明星演員等有錢、有名的家長，賄賂大學入學主事官員，竄改子女考試成績或體育表現，取得入學資格，成為轟動一時的入學醜聞。

本案至少有48人同意認罪，包括影集「歡樂滿屋」(Full House)女星蘿瑞羅夫林(Lori Loughlin)和「慾望師奶」(Desperate Housewives)女星費麗西蒂‧霍夫曼(Felicity Huffman)。

陳一新是本案第38名家長，也是最後一名認罪、待判決的涉案人；其他涉案者還包括大學校隊教練和體育主管。

陳一新的審判庭訂於明年1月13日舉行，至於認罪聽審，尚待法庭核准協議條件，核准後才舉行。