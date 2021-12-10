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YouTube教自製幽靈槍 逾460萬人次瀏覽

記者顏伶如／綜合報導
YouTube網站三年多前便針對自製幽靈槍影片內容祭出限縮，但如今在YouTube網站仍可找到數十支相關影片，累計超過460萬瀏覽人次。圖為舊金山警局查獲的幽靈槍。(美聯社)
YouTube網站三年多前便針對自製幽靈槍影片內容祭出限縮，但如今在YouTube網站仍可找到數十支相關影片，累計超過460萬瀏覽人次。圖為舊金山警局查獲的幽靈槍。(美聯社)

自行組裝、追蹤困難且具有殺傷力的幽靈槍(ghost gun)，近幾年在黑槍市場變得熱門；國家廣播公司(NBC)調查報導指出，YouTube網站三年多前便限縮自製幽靈槍影片內容，但如今在YouTube網站仍可找到數十支相關影片，累計超過460萬瀏覽人次。

國家廣播公司在調查採訪過程中，將其中六支幽靈槍製作教學影片聯結傳給YouTube網站的母公司谷歌(Google)並要求置評，數小時後這批影片就被刪除；YouTube表示，影片被刪的原因是觸犯禁止分享製作武器內容的使用規範。

新澤西州法院紀錄顯示，23歲男子皮勒斯(William R. Pillus)今年涉嫌販賣幽靈槍遭逮捕並被起訴，警方在他的卡車裡起出十多把自製幽靈槍；根據檢警調查，皮勒斯製造幽靈槍的學習管道就是YouTube網站。

NBC報導，讓執法機關感到特別頭疼的是，幽靈槍以化整為零形式販賣，躲過聯邦法律規定，購買者不必通過背景調查，就算有犯罪前科也能買到槍枝。幽靈槍自製組合通常包括未完成的槍身、扳機機制及槍管，聯邦法律定義並不把這些各別物件視為槍砲武器(firearms)。

國家廣播公司報導指出，數十支教導如何自製幽靈槍的影片依然存在於YouTube網站，影片上傳時間大多在2013年至2021年之間，某些影片僅有1000多瀏覽人次，但也有影片超過50萬瀏覽人次。

報導指出，警界人士與支持槍枝管制的倡議團體紛紛表示，YouTube應該採取更加積極的手段，管理平台內容。

YouTube對國家廣播公司發表聲明指出，平均每分鐘有超過500小時的影片內容上傳到YouTube平台，絕大多數內容審查是仰賴先進機器辨識，同時接受使用者檢舉違規內容；YouTube員工接獲檢舉通知後，會查看內容是否違反使用規範，並決定是否刪除。

YouTube 新澤西州 谷歌

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