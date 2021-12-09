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SpaceX發射火箭 小鎮抱怨噪音擾民、破壞生態

記者顏伶如╱綜合報導
SpaceX 2019年起在德州海岸小鎮波卡奇卡測試火箭發射，導致居民抱怨頻頻。圖為芭芭拉．奧布萊特原住在波卡奇卡，直到SpaceX收購她租的房子；現在她的工作是為SpaceX整理草地。 (Getty Images)
SpaceX 2019年起在德州海岸小鎮波卡奇卡測試火箭發射，導致居民抱怨頻頻。圖為芭芭拉．奧布萊特原住在波卡奇卡，直到SpaceX收購她租的房子；現在她的工作是為SpaceX整理草地。 (Getty Images)

矽谷科技富豪馬斯克(Elon Musk)創辦的太空探索科技公司(SpaceX)，2014年進駐人口稀少的德州海岸小鎮波卡奇卡(Boca Chica)並開始建廠，2019年起測試火箭發射；國家廣播公司(NBC)報導，小鎮居民抱怨過去兩年來火箭測試發射的爆炸與噪音，不僅讓居民不堪其擾，沿海地區自然生態更遭受嚴重衝擊。

聯邦航空管理局(Federal Aviation Administration，FAA)正在審核SpaceX大規模擴廠計畫，申請案是否受影響，備受矚目。

70多歲的退休社工西莉亞‧強生(Celia Johnson)說，波卡奇卡海灘充滿童年回憶，因為「父親沒錢帶我們看電影，海灘就是我們的休閒娛樂」；為了讓下一代也能享受波卡奇卡海灘美景，強生買下一棟有三個房間的磚造牧場式平房做為退休後的住所，還在附近買了另一棟同款屋出租，做為晚年收入來源。

報導指出，自從SpaceX在波卡奇卡建廠之後，強生的寧靜生活便被打亂，如今更有環保人士及動物保育人士加入抗議行列，要求保護波卡奇卡海灘的生態。

報導指出，火箭測試升空的爆炸威力，讓碎片四處飛散，汙染波卡奇卡環境，包括強生住所在內屋宇，連窗戶都被震破，稀有動物數量越來越少，海灘則因火箭測試必須暫時封閉，民眾使用海灘的機會遭剝奪。

另外，SpaceX在小鎮架設大量路燈與建築工地照明系統，強生說，夜間強光已經「亮到看不見天上的星星」。

報導指出，也有居民表示，SpaceX在波卡奇卡收購民宅價格太低，沒辦法到其他地點購買類似的房子；強生表示，代表SpaceX出面洽談收購的仲介口語威脅說，若不同意收購，房子就會被查封；她說，SpaceX開出的收購價碼只有15萬。

她說，這輩子最大的夢想就是能在波卡奇卡海灘擁有兩棟房子可以留給兒子們，「我的夢想被馬斯克給破壞了」。她表示，年輕時期一口氣身兼兩份工作，只為了退休生活能夠安穩，「結果SpaceX一來，我的畢生積蓄可能就泡湯了」。

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