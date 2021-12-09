西北外海24小時40連震 規模3.5到5.8 專家：不用怕

西北部外海7日晚到8日24小時內40連震，規模在3.5到5.8之間，連震地點在俄勒岡州新港西部200到250哩的布朗可斷裂區(左，數個圓圈標記處)。(q13fox電視台截圖)

西北部外海7日晚到8日24小時內連續發生40次地震 ，規模在3.5到5.8之間，未引發海嘯，但引發專家探討該地區的地殼變化及可能的後續。

連震地點在俄勒岡州新港西部200到250哩的布朗可斷裂區(Blanco Fracture Zone)，距離夠遠，陸地上感覺不出，但屬於西岸斷層線，後續不容小覷。

這次連震盪中，至少有9次規模在5.0到5.8之間，而且深度僅10公里，這是最值得注意的一點。

根據官方地質調查資料庫，規模5以上的淺層地震一連9次，較1980年以來的歷年平均多出兩倍，幸運的是，美國國家海嘯警告中心沒有發布警告。

然而，這次連震地帶畢竟屬於北美最可能引發陸地強震的地區，1700年1月26日北美大陸最大地震發生在卡斯卡迪亞地殼潛沒區(Cascadia Subduction Zone)離陸地更近，北美板塊壓住胡安德富卡板塊(Juan de Fuca)的大斷層，也在這一區。這個大斷層一旦震動，不僅可能引發海嘯，陸地的強震更危險。

雖然這波連震的震央都在北美最活躍的板塊內，因離陸地尚遠，很少造成災難。震央離俄勒岡海岸約275哩，距離曾發生北美大陸最強震的卡斯卡迪亞地殼潛沒區，也有200哩之遙，

華盛頓大學地震專家托賓(Harold Tobin)說，布朗可斷裂區的地震不是上下位移的震動，而是板塊的平行移動，就算規模達到7.0，也不會引發海嘯。

地震學家露西‧瓊斯(Lucy Jones)說，1980年以來，該區規模5.0以上的地震多達133次，從未引發陸地的衝擊；她說：「今天的連震可看成一個主震，後面跟著一連串餘震，因此餘震的規模差不多。」

西部海底或離岸地震總會勾起「超大地震是否將臨｣的疑慮，托賓說，不會啦，首先，陸地離卡斯卡迪亞區還有相當遠的距離，其次，「我們目前的了解是，這些海底地震沒有明顯增加板塊潛沒區的壓力。」

他認為這一連震規模5.5以上的次數不少，本質上不足為懼，只是讓地震學界興趣十足的事件。

南加州 薩爾頓海(Salton Sea)今年稍早也曾發生一系列地震，規模小於這次俄勒岡外海的。