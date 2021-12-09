去年暴增30% 12大城兇殺案 今年再飆高 專家：原因不明

去年美國凶殺案比前年暴增30%，今年迄今12個大城市兇殺案又創新高。圖為警察巡邏加州奧克蘭(屋崙)的華埠。(美聯社)

去年全美凶殺案比前年暴增30%，或是新冠肺炎疫情 封閉造成，今年迄今12個大城市凶殺案又創新高，原因不明，可能是「心理壓力」所致。

人口150萬的費城，到12月6日已有521起凶殺案，打破1990年創下的500起紀錄，也超過紐約(12月5日止443起)和洛杉磯(11月27日止352起)，比去年增加13%；市長肯尼(Jim Kenney)說，每天起床看到凶殺案的新聞和統計，「很恐怖，非停止不可。」

人口全國第三的芝加哥到11月底已有739起凶殺案，比去年增加3%；芝加哥市警方統計顯示，這個城市1970年寫下974起凶殺案的紀錄。

和費城在同一個禮拜內打破凶殺案年度紀錄的有俄亥俄州 哥倫布(Columbus)、印第安納州印第安納波利斯(Indianapolis)和肯塔基州路易維爾(Louisville)。

專家認為治安敗壞和執法人員不足、逮捕人次顯著減少、疫情引發的艱困似乎有關連，但為什麼全國皆然，他們講不出所以然來。

今年迄今，已破去年紀錄的都市還有明尼蘇達州的聖保羅、俄勒岡州的波特蘭、亞利桑納州的土桑、俄亥俄州托雷多、路易斯安納州巴頓魯治、德州奧斯汀、紐約州羅徹斯特和新墨西哥州阿布奎基。

11月12日就打破30年紀錄的羅徹斯特，警察 局長安布瑞諾(Frank Umbrino)說，居民感覺「受不了」，「我們警察感到極度沮喪。非停止不可。真的，最近這兒簡直是戰區。」

根據聯邦調查局(FBI)統計，2019年全國警察逮捕的嫌犯人次超過1000萬，2020年驟降24%，僅763萬，這是25年新低；紐約市犯罪學副教授賀爾曼(Christopher Herrmann)說，這可能是因為2020和2021年警察退休和辭職人數大增。

他分析說，疫情趨緩後，開放的很快，失業率不是問題，應該沒有經濟壓力的問題，住房、三餐不繼，也不是大問題，可是這些新冠疫情引發的問題，匯集起來造成心理健康的壓力，是「全國性」的大問題。

約翰霍普金斯大學槍械政策與研究中心主任韋布斯特(Daniel Webster)認為，2020年綜合新冠疫情、經濟動亂、人心惶恐，構成「完美風暴」，但這些因素哪一個和暴力上升直接有關，很難講，應該是各個因素在短時間內「依序引爆」，造成凶殺案等重大犯罪事件直線上升。