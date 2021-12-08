我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

世界大戰一觸即發？美俄「烏克蘭戰雲」危機熱線

芝華埠71歲華翁當街遭開10多槍致命 槍手疑隨機殺人

全國最嚴 德州郵購墮胎藥恐入獄、重罰1萬元

編譯郭宣含／綜合7日電
德州本月1日生效的新法規定，任何人透過遠程醫療和郵購取得墮胎藥物，將面臨新懲罰，包括坐牢和高達1萬元的罰款。圖為墮胎藥。(美聯社)
德州本月1日生效的新法規定，任何人透過遠程醫療和郵購取得墮胎藥物，將面臨新懲罰，包括坐牢和高達1萬元的罰款。圖為墮胎藥。(美聯社)

德州已有全美最嚴格的墮胎法，本月初生效一項新法更加嚴苛，規定任何人透過遠程醫療和郵購取得墮胎藥物，將面臨新懲罰，包括服刑和高達1萬元的罰款。

德州禁止在胚胎偵測出心跳後進行墮胎，通常是妊娠六周左右，此時婦女通常還不知道自己已懷孕；在德州透過遠程醫療和郵購取得墮胎藥早已是非法行為。

相較於在診所內進行墮胎外科手術，墮胎藥得間隔48小時服用兩次，才能終止孕期；許多孕期初期的婦女偏好服用墮胎藥，因為可在家進行；聯邦食品暨藥物管理局(FDA)2000年批准墮胎藥，規定婦女妊娠十周內可服用墮胎藥。

德州並非唯一限制墮胎藥和相關遠程醫療的州；古特馬赫協會(Guttmacher Institute)政策分析師伊莉莎白．納許(Elizabeth Nash)表示，僅在2021年，就有另外五州通過反對郵寄墮胎藥的法律。

她表示：「這些額外阻礙只會讓人更難取得照護，且對墮胎施壓。」納許指出，阻止墮胎藥的部分原因，是因為新冠疫情期間，有更多婦女開始尋求墮胎藥物的協助。

德州新法「參議會4號法案」(Senate Bill 4)生效後，壓縮婦女在懷孕前七周服用墮胎藥物的法律空間。

德州州議員9月17日晚間舉行特別會議通過這項新法，逾兩周前，另一個名為「六周禁令」的墮胎法才剛在9月1日生效；許多人對「六周禁令」提出訴訟，但紛紛以失敗收場。

非營利組織「美國計畫生育協會」(Planned Parenthood Federation of America)外部事務長莎拉．惠特(Sarah Wheat)表示，德州墮胎法為美國最嚴苛，現在德州州議會又把增加墮胎限制當作首要之務。

因為德州有「六周禁令」，所以墮胎藥新限制還不會立即見效，但對於未來取得墮胎醫療將造成重大影響。德州將遠距醫療和郵購墮胎藥定罪，同時試圖縮減州內生殖健康診所的數量。

惠特表示，這項新法讓有意尋求墮胎藥的人產生新恐懼，也為他們新刷上一層汙名；不過德州反墮胎團體認為，「參議會4號法案」是繼六周禁令後的一大勝利。

目前還沒有挑戰德州限制墮胎藥新法的訴訟。

墮胎 德州 計畫生育

上一則

Omicron、球員Kelce、歌手Billie Eilish 你唸對了嗎？

下一則

女性兵役登記條款 國會審議撤除

延伸閱讀

德州紙車牌氾濫 不肖之徒1年可撈逾2億元

德州紙車牌氾濫 不肖之徒1年可撈逾2億元
重劃選區涉歧視少數族裔 司法部告德州

重劃選區涉歧視少數族裔 司法部告德州
涉國會暴動男子參選州眾議員 主張德州獨立

涉國會暴動男子參選州眾議員 主張德州獨立
紐時：德州小鎮尤利斯 全美最宜居

紐時：德州小鎮尤利斯 全美最宜居

熱門新聞

密州牛津高中校園爆槍擊增至4死。美聯社

密州高中校園槍擊 15歲兇嫌面臨4項一級謀殺罪

2021-12-01 15:30
美國消費者物價指數仍持續上漲。圖為紐約市民眾在街頭水果攤選購水果。（Getty Images）

美國萬物齊漲 揭開商家變相漲價5大策略

2021-12-05 11:15
遭控四項過失殺人罪的詹姆斯(左)、珍妮佛(右)夫婦，目前下落不明。(WDIV視頻截圖)

密州校園濫殺 兇嫌父母被控罪 雙雙逃逸 警緝捕

2021-12-03 15:59
加州開始放發新一輪紓困金。圖為州長紐森今年5月宣布加州經濟復甦計畫記者會，內容包括發放紓困金。(Getty Images)

加州發新一輪紓困金 單筆600-1100元

2021-12-04 19:06
舊金山市長布里德1日舉行記者會，通報舊金山發現的全美首例新冠變種Omicron病例。（網路截圖）

舊金山發現全美首例Omicron病患 已接種兩劑Moderna

2021-12-01 16:07
挪威郵輪公司旗下的「挪威逍遙號」。(美聯社資料照)

挪威逍遙號郵輪爆10人染疫 今載3千多人回美

2021-12-05 11:28

超人氣

更多 >
現金買房要通報 從12城擴及全美 防堵來美洗錢

現金買房要通報 從12城擴及全美 防堵來美洗錢
科技業斜槓開餐飲 矽谷段純貞牛肉麵即將開幕

科技業斜槓開餐飲 矽谷段純貞牛肉麵即將開幕
美國社會福利 愈窮愈享「白吃的午餐」

美國社會福利 愈窮愈享「白吃的午餐」
Omicron變種病毒走向 李秉穎：一個症狀可以看出感冒化

Omicron變種病毒走向 李秉穎：一個症狀可以看出感冒化
拜登與普亭談烏克蘭前途 8000公里外的台灣要格外小心

拜登與普亭談烏克蘭前途 8000公里外的台灣要格外小心