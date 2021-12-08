全國最嚴 德州郵購墮胎藥恐入獄、重罰1萬元

德州本月1日生效的新法規定，任何人透過遠程醫療和郵購取得墮胎藥物，將面臨新懲罰，包括坐牢和高達1萬元的罰款。圖為墮胎藥。(美聯社)

德州 已有全美最嚴格的墮胎 法，本月初生效一項新法更加嚴苛，規定任何人透過遠程醫療和郵購取得墮胎藥物，將面臨新懲罰，包括服刑和高達1萬元的罰款。

德州禁止在胚胎偵測出心跳後進行墮胎，通常是妊娠六周左右，此時婦女通常還不知道自己已懷孕；在德州透過遠程醫療和郵購取得墮胎藥早已是非法行為。

相較於在診所內進行墮胎外科手術，墮胎藥得間隔48小時服用兩次，才能終止孕期；許多孕期初期的婦女偏好服用墮胎藥，因為可在家進行；聯邦食品暨藥物管理局(FDA)2000年批准墮胎藥，規定婦女妊娠十周內可服用墮胎藥。

德州並非唯一限制墮胎藥和相關遠程醫療的州；古特馬赫協會(Guttmacher Institute)政策分析師伊莉莎白．納許(Elizabeth Nash)表示，僅在2021年，就有另外五州通過反對郵寄墮胎藥的法律。

她表示：「這些額外阻礙只會讓人更難取得照護，且對墮胎施壓。」納許指出，阻止墮胎藥的部分原因，是因為新冠疫情期間，有更多婦女開始尋求墮胎藥物的協助。

德州新法「參議會4號法案」(Senate Bill 4)生效後，壓縮婦女在懷孕前七周服用墮胎藥物的法律空間。

德州州議員9月17日晚間舉行特別會議通過這項新法，逾兩周前，另一個名為「六周禁令」的墮胎法才剛在9月1日生效；許多人對「六周禁令」提出訴訟，但紛紛以失敗收場。

非營利組織「美國計畫生育 協會」(Planned Parenthood Federation of America)外部事務長莎拉．惠特(Sarah Wheat)表示，德州墮胎法為美國最嚴苛，現在德州州議會又把增加墮胎限制當作首要之務。

因為德州有「六周禁令」，所以墮胎藥新限制還不會立即見效，但對於未來取得墮胎醫療將造成重大影響。德州將遠距醫療和郵購墮胎藥定罪，同時試圖縮減州內生殖健康診所的數量。

惠特表示，這項新法讓有意尋求墮胎藥的人產生新恐懼，也為他們新刷上一層汙名；不過德州反墮胎團體認為，「參議會4號法案」是繼六周禁令後的一大勝利。

目前還沒有挑戰德州限制墮胎藥新法的訴訟。